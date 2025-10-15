Notte di Halloween in Italia? Scopri i borghi più suggestivi dove trascorrere il 31 ottobre – Viagginews.com

La notte di Halloween si avvicina e non sai cosa fare? Trascorrila in uno di questi suggestivi borghi italiani.

Come ogni anno, il sopraggiungere del 31 ottobre rappresenta una data imperdibile per molti appassionati della festa di Halloween, la più tenebrosa tra le celebrazioni. Tra vampiri, zucche intagliate, lanterne accese e travestimenti da paura, grandi e bambini si riuniscono ogni anno per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.

Nonostante i festeggiamenti più comuni, la notte di Halloween può trasformarsi nel momento ideale per concedersi una gita fuori porta, alla scoperta dei luoghi più misteriosi del nostro Bel Paese. Tra le località più adatte alla celebrazione, i borghi rappresentano senza dubbio il luogo in cui mistero, fascino e cultura si uniscono in un mix esplosivo.

Alcuni di questi, inoltre, durante la notte del 31 ottobre si animano con festeggiamenti, eventi, momenti di convivialità adatti a grandi e bambini. Ecco dove si trovano e come raggiungerli facilmente per vivere l’esperienza di un Halloween indimenticabile insieme a tutta la famiglia.

Halloween nei borghi d’Italia: questi i più suggestivi

La notte delle streghe è sicuramente uno dei momenti più suggestivi dell’anno, dove il mistero, l’occulto e il divertimento possono convivere in pieno equilibrio. Il 31 ottobre è il giorno ideale, inoltre, per esplorare i luoghi più vicini, conoscere nuove città, punti di interesse e località perfette per festeggiare anche in compagnia. Tra queste, spiccano senza dubbio alcuni borghi italiani, affascinanti e naturalmente sospesi nel tempo.

Nella lista spicca Grazzano Visconti, in Emilia Romagna, borgo neo-medievale il quale durante Halloween si anima con eventi a tema horror, mercatini esoterici, spettacoli all’aperto per i più piccoli e tour guidati al castello. Non può mancare, inoltre il borgo di Mozzano in Toscana, famoso per il Ponte del Diavolo e la leggenda intorno alla sua costruzione. Ogni anno, il borgo si anima con l’evento Halloween Celebration, caratterizzato da percorsi a tema horror e spettacoli pirotecnici.

Curon, in Alto Adige, invece, è sicuramente uno dei borghi più suggestivi d’Italia, con un campanile misterioso il quale emerge da un lago artificiale immerso nel panorama di montagna. Luogo di misteri e leggende sospese nel tempo, Curon ospita ogni anno diversi eventi in occasione della festa di Halloween, perfetti per chi vuole vivere una giornata senza precedenti e scattare delle foto mozzafiato.