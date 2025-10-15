Compagnie aeree, secondo i viaggiatori queste sono le peggiori: meglio prenotare altrove

Un recente sondaggio ha identificato quali siano le peggiori compagnie aeree per i passeggeri: ecco a voi la lista completa e definitiva

Era il 1° gennaio 1914, quando Abram B. Pheil viaggiò in aereo per circa 23 minuti, da St. Petersburg a Tampa, in Florida, diventando il primo passeggero pagante della storia del trasporto aereo commerciale. In poco più di un secolo, questo florido settore si è evoluto velocemente, fino ad arrivare ad oggi, un’epoca in cui è possibile volare da Roma a New York, in meno di dieci ore.

E chissà cosa dovrà aspettarci nell’immediato futuro, ora che il turismo spaziale è già diventato realtà, anche se ancora un lusso per pochissimi. Ebbene, mentre la scienza continua a correre con scoperte sempre più incredibili, c’è chi è ancora costretto, per potersi spostare, a prendere compagnie aeree pessime, almeno in base a ciò che dicono gli utenti.

Grazie a un recente sondaggio infatti, dove migliaia di viaggiatori hanno raccontato di viaggi poco confortevoli o addirittura rischiosi, è stata stilata una classifica delle peggiori compagnie aeree del mondo. Se devi prendere una di queste, faresti meglio a evitare.

Compagnie aeree da evitare il più possibile: ecco quali sono

Entriamo quindi più nel dettaglio, e cerchiamo di capire di quali compagnie stiamo parlando. Il sondaggio, che ha raccolto informazioni da migliaia di viaggiatori, è stato condotto da The Telegraph. Si tratta di una classifica che il quotidiano britannico stila ogni anno. Nel 2023, la peggiore compagnia aerea per voli a corto raggio è stata WizzAir.

Quest’anno, la compagnia ungherese non ha brillato, ma è andata decisamente meglio degli anni precedenti, classificandosi penultima. All’ultimo posto, invece, per il 2025, gli intervistati hanno scelto di mettere Ryanair. Gli aumenti ingiustificati, i servizi scadenti, le comunicazioni poco trasparenti sono state tra i motivi principali che hanno portato a questa scelta. Vediamo invece quali sono le migliori compagnie aeree.

Scalando la classifica, in ordine decrescente, tra le peggiori rientra anche British Airways, che ha scontentato molti suoi fedeli clienti con la revisione del programma fedeltà. All’ultimo posto della categoria a lungo raggio, c’è American Airlines che, secondo molti votanti, si comporta più come una low-cost che come un vettore internazionale di riferimento.

Al primo posto, tra le migliori compagnie per i voli a corto raggio, si trova invece Jet2.com, che si aggiudica il primato per il terzo anno di fila. Questo, per le sue tariffe accessibili e grazie all’ottimo servizio clienti. Per i voli a lungo raggio, il vertice della classifica lo mantiene Emirates, grazie al suo servizio impeccabile, alle cabine raffinate e a un’esperienza a bordo che non ha eguali.