Assunzioni in Acqua & Sapone, pronte nuove aperture in tutta Italia: i profili richiesti e come candidarsi

La società leader del mercato del beauty Acqua & Sapone continua ad espandersi. Sono partite le selezioni di nuovo personale in ogni zona d’Italia. Come candidarsi.

Acqua & Sapone è un colosso italiano nel settore dei prodotti per la casa, per la bellezza e per la cura della persona. L’azienda è stata fondata nel 1992 e, specie negli ultimi anni, ha riscosso un successo travolgente. La sua sede centrale è a Milano ed in origine era di proprietà del gruppo Gottardo.

Ad oggi la società, che conta più di 800 punti vendita in tutta Italia, è controllata da un fondo d’investimento statunitense, Hig capital. Il settore in cui si muove Acqua & Sapone, ovvero quello dell’igiene e del beauty, è uno dei più consistenti nel nostro Paese. La società ha impattato nel mercato con prezzi competitivi, fidelizzazione della clientela, negozi in ogni angolo e brand famosi.

Come già accennato, infatti, negli store è possibile trovare dai profumi ai detersivi, dagli articoli per la casa a quelli per la cura per il corpo. E poi cosmetici, prodotti per l’igiene personale ed altro. Un enorme successo si diceva, che sta portando Acqua & Sapone a nuove assunzioni e a continuare ad espandersi.

Lavorare in Acqua & Sapone, quali sono i profili richiesti

Sono già pronte le aperture di negozi in Lombardia, Emilia Romagna, Puglia ed Umbria e serve perciò nuovo personale da inserire nei team di vendita. Non solo, poiché la società sta puntando anche a potenziare gli store già esistenti.

Per questo motivo ha attivato selezioni in sedi già operative, specie nel sud Italia tra Campania, Puglia e Basilicata. I candidati potranno accedere a diverse tipologie di contratto: subordinato, part-time, full-time, a tempo indeterminato o determinato. Acqua & Sapone è alla ricerca in particolare di addetti alla vendita, ovvero di persone che lavorano perlopiù nei negozi. Bisognerà occuparsi della cassa, della consulenza ai prodotti, della pulizia, del rifornimento e della sistemazione degli scaffali, senza dimenticare l’accoglienza clienti.

Attenzione però, anche se non è richiesto uno specifico titolo di studio, sarà valutata l’esperienza a contatto con il pubblico pregressa. Ad esempio, se si è lavorato in un supermercato o in una caffetteria. Inoltre è prevista la disponibilità, a turni, nei fine settimana. I requisiti rispecchiano le classiche soft skills di questo genere di attività lavorativa, comprese la predisposizione al lavoro in team e la capacità di problem solving.

Per candidarsi basterà visitare il portale ufficiale di Acqua & Sapone alla sezione Lavora con noi. A quel punto bisognerà selezionare la sede per cui ci si vuole candidare ed inviare il curriculum tramite l’apposito form online. È possibile anche inviare il cv per una candidatura spontanea e quindi per apertura di future selezioni.