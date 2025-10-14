Sono disoccupato e sono ormai disperato, tanti annunci ma nessuna risposta. Ecco il trucco che può farti riprendere in mano la tua vita – Viagginews.com

Essere disoccupato toglie certamente la serenità, si risponde a tanti annunci ma nessuna risposta. Risolvere è però possibile, ecco come.

Il mondo del lavoro ormai da qualche anno garantisce davvero poche certezze, spesso si è costretti ad accontentarsi di contratti a tempo, anche con paghe decisamente basse, ma senza avere alcuna certezza in merito a un possibile rinnovo. Praticamente tutte le aziende si ritrovano navigare a vista, non sapendo bene come evolverà la situazione nel proprio settore, per questo non possono prendere decisioni a lungo termine per nessun lavoratore o quasi.

Il rischio di trovarsi disoccupato da un momento all’altro non può purtroppo essere escluso, a volte può accadere lo stesso destino anche ai pochi fortunati che hanno un accordo a tempo indeterminato se una situazione di crisi dovesse precipitare. Sentirsi frustrati in questi casi è quindi più che naturale, specialmente se si risponde a diversi annunci, ma non arriva mai una risposta concreta.

Cosa fare se sei disoccupato e nessuno ti risponde

Sapere di essere disoccupato può generare non poca preoccupazione, al punto tale da togliere il sonno, non solo se si ha una famiglia da mantenere, ma anche se si vive da solo e non si ha altra capacità di sostentamento, La tensione che si avverte in questi casi è legata anche all’impossibilità di sapere quando questo periodo possa finalmente finire, anzi vista la situazione in cui versa il nostro Paese può esserci il rischio concreto di andare avanti in questo modo a lungo.

E’ quindi naturale guardarsi attorno e consultare le varie offerte di lavoro che si possono trovare, sia sui giornali specializzati sia online, concentrandosi anche eventualmente su settori diversi dal proprio così da iniziare ad avere almeno uno stipendio. Nonostante si provi a essere versatili e ad accontentarsi, la situazione potrebbe non cambiare facendo avvertire un senso di inquietudine ancora più forte.

A questo punto è naturale chiedersi se si sia sbagliato qualcosa e se sia possibile fare qualcosa di concreto per smuovere il proprio status. E’ però riduttivo sostenere di essere disoccupato solo per colpa d quello che accade attorno a noi, quindi della crisi che coinvolge praticamente tutti i settori. A volte a incidere sono alcuni aspetti a cui potresti non avere pensato, come un mercato del lavoro saturo di profili simili al proprio o opportunità che possono riguardare ambiti diversi rispetto a quelli a cui ci si è rivolti. Non solo, esistono casi di persone che hanno effettivamente ricevuto una proposta concreta, ma per una zona diversa da quella in cui si vive, se non si ha la possibilità di trasferirsi rinunciare è inevitabile.

Provare a dare una sterzata è però possibile, si dovrebbe innanzitutto controllare il curriculum e inserire più informazioni possibili, anche in merito alle competenze sviluppate ne corso degli anni. A volte si può essere scartati se ci sono stati dei periodi in cui non si è avuto modo di lavorare, motivarli nella lettera di presentazione che si invia insieme al cv può essere utile a superare lo scetticismo di alcuni selezionatori. E’ bene inoltre verificare che la propria presentazione sia completa, ma soprattutto senza errori, oltre a provare a trovare qualcuno che possa presentare una referenza. Mettere a punto questi aspetti potrebbe essere utile, se non lo hai ancora fatto muoviti subito, potresti riprendere in mano la tua carriera davvero a breve.