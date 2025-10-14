Questo messaggio WhatsApp sta arrivando a tutti, ma attenzione: si tratta di una truffa

Ultima ora, la truffa che sta raggirando migliaia di persone parte da Whatsapp: se ricevi questo messaggio stai molto attento a cosa clicchi

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia evolve di continuo. Le scoperte e le migliorie che i ricercatori apportano ai nostri dispositivi, riescono a renderli più efficienti e maggiormente prestanti. Peccato che, quando una grande scoperta viene alla luce, soprattutto in ambito tecnologico, c’è già un un lato oscuro che va formandosi. Un sostrato di malintenzionati che cercano di sfruttarla per scopi illegali.

Ecco perché, negli anni, di pari passo con le grandi innovazioni, anche i truffatori hanno saputo evolversi in maniera opposta e parallela, sviluppando metodi sempre più efficaci per raggirare gli utenti. Ormai basta soltanto un clic sbagliato per perdere gran parte dei tuoi risparmi, come dimostra la recente truffa che gira su Whatsapp: ecco cosa devi assolutamente sapere.

Se ricevi un messaggio molto particolare, anche se a prima vista sembra essere una normale comunicazione, presta molta attenzione: basta davvero pochissimo agli hacker per accedere a tutti i tuoi dati.

La truffa Whatsapp che sta colpendo tutti: ecco cosa fare

Ormai, tutti noi abbiamo appaltato la nostra privacy e i nostri dati più sensibili a un sistema tecnologico di cui non possiamo comprendere in pieno tutte le funzionalità. Ogni schermata che appare sul telefonino è in realtà un agglomerato di dati e informazioni che servono per dare quell’output, ovvero quel risultato, immediatamente visibile a tutti. In quel marasma di dati e comandi, qualche malintenzionato può facilmente accedere, soprattutto se glielo permetti con un semplice e, all’apparenza innocente, clic.

Proprio per evitare che foto, messaggi e password, in particolare i pin collegati ai conti bancari, possano finire in mani sbagliate, ecco tutto quello che devi sapere. Ora scoprirai come riconoscere ed evitare le nuove truffe.

Il meccanismo è molto semplice. Gli utenti sono invitati a partecipare a un sondaggio online dove vengono promessi premi, vantaggi esclusivi e buoni regalo. In modo molto innocente, viene richiesto il numero di telefono per partecipare e l’inserimento di un codice a 8 cifre, ricevuto via Whatsapp. Ecco, inserire quel codice è l’azione da evitare nel modo più assoluto.

Questo perché una volta inserito, gli hacker possono facilmente avviare una sessione di Whatsapp Web sul proprio dispositivo personale. In questo modo riescono ad accedere in un attimo al tuo telefono e ai tuoi dati più sensibili, mentre tu crederai di stare partecipando a un sondaggio innocuo che ti porterà dei premi. Evita, quindi, in ogni modo di cadere in questa trappola.