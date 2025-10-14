Dopo il caldo anomalo si apre la porta Atlantica: come cambia il meteo – viagginews.com

La fase di stabilità ed il caldo fuori stagione di questi giorni saranno presto un ricordo: una volta aperta la “Porta Atlantica” l’Italia sarà investita da una serie di perturbazioni che ci riporteranno con i piedi per terra nel vero autunno 2025.

Si è appena conclusa una settimana meteorologicamente positiva per quasi tutte le regioni d’Italia. La forza dello scudo anticiclonico che si è estesa su tutto lo stivale ha garantito una fase di stabilità e temperature superiori alle medie stagionali, limitando le piogge a momenti della giornata e a piccoli settori del Paese.

Nel weekend appena concluso, ad esempio, il sole ha brillato su tutta l’Italia peninsulare – da Nord a Sud – e l’unica eccezione a questa regola è stata rappresentata da Sardegna e Sicilia, regioni su cui ha influito l’arrivo delle correnti fredde provenienti dalla goccia fredda che ha imperversato sulla Spagna a partire da giovedì scorso.

Nonostante questo le temperature sono rimaste miti – e in alcune zone interne delle due Isole addirittura calde – e per gran parte del weekend il sole ha fatto spesso capolino durante le giornate. Una tendenza questa che è destinata a continuare senza grossi scossoni almeno fino a mercoledì 15 ottobre e che in generale potrebbe proseguire fino al 20 ottobre.

Ottobre si conclude nel segno delle perturbazioni: si apre la “Porta Atlantica”

La data appena citata sembrerebbe essere quella della svolta definitiva, quella in cui in ogni parte d’Italia (o quasi) potremo dire addio al clima da “ottobrata” vissuto in questa fase centrale del mese in corso. A suggerirlo sono le previsioni dei principali centri meteo del mondo occidentale, ovvero ECMWF (Centro Meteo Europeo) e il GFS (Centro Meteo Americano).

Entrambi concordano che a partire da 20 ottobre possa aprirsi quella che in gergo viene chiamata “Porta Atlantica”, si tratta di un corridoio che consente alle correnti dell’oceano di penetrare nella zona del Mediterraneo. Va sottolineato che l’apertura consiste in una fase in cui le correnti oceaniche arrivano con costanza nella zona mediterranea alimentando dunque perturbazioni, piogge e fenomeni atmosferici tipicamente autunnali e invernali.

L’unica cosa in cui differiscono le due previsioni è la portata di questo ingresso. Per il Centro Meteo Europeo le correnti fredde genererebbero maltempo e precipitazioni soprattutto al Centro-Sud dell’Italia, mentre secondo le previsioni americane la portata del fenomeno sarebbe più generalizzata e dunque dovrebbe condurre ad una fase più tipicamente autunnale tutta l’Italia.

Ci attende dunque un’ultima decade di ottobre particolarmente fredda e piovosa, tuttavia va ricordato che trattandosi di previsioni a lungo termine esiste un margine di incertezza, il che apre un lumicino di speranza nel poter vivere una fine di ottobre più in linea con la fase attuale, anche se con temperature sicuramente più basse.