Migliaia di fulmini in 2 ore, la Dana spaventa l’Italia: due regioni a rischio – viagginews.com

L’ondata di violento maltempo che si è verificata nelle scorse ore prendendo la forma di una violenta tempesta di fulmini seguita da una scarica di pioggia battente ha fatto scattare l’allerta rossa e mette in guardia anche l’Italia: due nostre regioni potrebbero essere presto interessate.

Da qualche giorno a questa parte l’Italia sta vivendo una fase meteorologica quasi del tutto tranquilla. L’effetto dell’anticiclone delle Azzorre, il cui epicentro è sul Regno Unito, si è diffuso gradualmente a tutte le nostre regioni, spingendo via il ciclone con epicentro nei Balcani verso est e generando uno scudo di alta pressione sui nostri territori.

Da mercoledì quasi ovunque si assiste a giornate di sole, dove le temperature massime superano abbondantemente i 20° e dove sono stati toccati i 24°C sulla Pianura Padana, i 25-26 su buona parte del Centro-Sud e addirittura i 27 nelle zone interne della Sardegna. Stiamo attraversando una fase quasi primaverile, che in teoria dovrebbe proseguire fino a mercoledì.

Nonostante questo il clima non è stabile in tutte le zone del Paese. Al Sud ed in particolare sulla Sicilia orientale, il sole viene spesso oscurato dalle nuvole nel corso della giornata e capita che venti freddi o gocce di pioggia si palesino rendendo meno mite la temperatura.

Inoltre nelle prossime ore potremmo assistere ad un peggioramento sulle due Isole Maggiori, a partire proprio da quella Sardegna in cui è stato raggiunto il picco del caldo in questi giorni. La causa di questo peggioramento è il ciclone atlantico che in questo momento si trova sulle Baleari.

Peggioramento improvviso su due regioni italiana: la Dana arriverà anche qui da noi?

Nelle scorse ore la Spagna ed in particolare le Isole Baleari sono state colpite da un’intensa ondata di maltempo. La causa di questo è un fenomeno conosciuto come Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) e chiamato Alice dai meteorologi spagnoli e che noi abbiamo già conosciuto quest’anno come “Goccia Fredda”.

In pratica una massa di corrente fredda localizzata nella parte alta dell’atmosfera si scontra con la massa di aria calda presente sul territorio – in Spagna c’è stata in questi giorni una temperatura estiva, con addirittura picchi fino a 37°C – generando improvvise precipitazioni violente e nei casi peggiori nubifragi.

Nel 2024 un fenomeno simile ha causato distruzione e tanti morti nella città di Valencia. Venerdì 10 ottobre nella città di Alicante sono caduti 180mm di pioggia in sole 12 ore e ci sono stati accumuli fino a 60 mm di pioggia in una sola ora. Nella stessa Alicante sono caduti circa 7mila fulmini in sole due ore.

Le previsioni indicano che l’ondata di maltempo localizzata sulle Baleari continuerà per tutta la giornata di oggi, domenica 12 ottobre, aumentando il rischio che si possano generare frane, smottamenti e alluvioni, motivo per cui è stata diramata l’allerta rossa. Previsioni a medio termine suggeriscono inoltre che questa ondata di maltempo possa dirigersi nei prossimi giorni verso l’Italia.

Ad essere coinvolte potrebbero essere la Sardegna e la Sicilia. Gli esperti suggeriscono di monitorare la situazione nelle prossime ore, facendo attenzione agli sviluppi fino a mercoledì.