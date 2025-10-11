Ondata improvvisa di caldo: ecco in quali regioni tornerà il clima estivo – viagginews.com

L’incertezza data dall’avvicinamento delle correnti cicloniche è ormai da considerarsi superata, nelle prossime ore avremo un ulteriore aumento delle temperature con punte fino a 27°-28°C.

Che questa sarebbe stata la settimana in cui si sarebbe potuta “celebrare” l’ottobrata, periodo storicamente caldo di ottobre in cui gli Antichi romani festeggiavano la vendemmia, era stato ampiamente anticipato dalle previsioni meteo della settimana scorsa. Tuttavia l’andamento climatico di questi giorni è stato meno netto di quanto ci si potesse aspettare.

Ad inizio settimana l’anticiclone il cui epicentro si trova nel Regno Unito e che espandendosi ha fatto il suo ingresso in Italia sin da lunedì, ha portato benefici solamente alle regioni del Nord Italia e a quelle centrali che si trovano in zona tirrenica. Dalla parte adriatica del centro Italia e soprattutto al meridione si è risentito fino a mercoledì 8 ottobre dell’influenza del ciclone stanziato sui Balcani e proveniente dalla Russia.

Dal giorno successivo il sereno e le temperature miti si sono diffuse ad ogni latitudine del nostro Paese ma secondo le previsioni c’era il forte rischio che un nuovo ciclone – questo di provenienza atlantica e attualmente stanziato sulle Baleari, si avvicinasse troppo alle nostre coste, portando maltempo, piogge e temperature più rigide su Sardegna in primo luogo e Sicilia successivamente.

Tale scenario non è stato del tutto disdetto dall’andamento meteorologico, ma diciamo che il rischio di piogge e maltempo sulle Isole Maggiori è stato ridimensionato e che, sebbene non sia possibile escludere che vi siano delle precipitazioni a carattere estemporaneo sulla Sardegna, questa influenza non sarà così marcata da impedire all’anticiclone di diffondersi e portare l’alta pressione anche lì.

Ondata improvvisa di caldo: quali le zone più colpite

Come detto già da giorni ci sono zone d’Italia che stanno sperimentando temperature e giornate dal sapore più primaverile che autunnale e questo andamento climatico si è successivamente esteso a tutta la Penisola. La novità è che a partire da oggi e probabilmente fino alla prima metà della prossima settimana le temperature si alzeranno ulteriormente.

In media avremo massime comprese tra i 23°ed i 24°C sulla Pianura Padana e tra i 25° ed i 26°C su tutto il resto la Penisola, con punte fino a 27°- 28°C proprio su quella Sardegna in cui doveva esserci un ritorno verso il maltempo a causa del ciclone proveniente dalle Baleari. Nelle zone interne dell’isola si tornerà dunque a temperature massime da inizio estate.

Come potete vedere si tratta di valori termici anomali per il periodo in cui ci troviamo, in cui la media delle massime è sensibilmente più bassa. Questo riverbero tardivo dell’estate dovrebbe come detto durare fino a mercoledì prossimo, successivamente ci dovrebbe essere un cedimento dell’anticiclone che causerà un ritorno a valori più consoni al periodo in cui ci troviamo.