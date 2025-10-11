Dove vivere un Halloween ‘da paura’ nei parchi divertimento in Italia: qui l’atmosfera è magica

Questo Halloween non è possibile restare a casa, c’è l’imbarazzo della scelta: scopri i migliori parchi “da paura” adatti a tutte le età

Ottobre è già entrato nel vivo, Halloween si sta avvicinando e non puoi non sapere ancora cosa fare. Non solo più i soliti campi di zucche da decorare, mai come quest’anno c’è l’imbarazzo della scelta. Vivi l’esperienza più terrificante di sempre nei migliori parchi d’Italia, vi aspetteranno attività “da paura” adatte a tutte le età.

Parco divertimenti a tema halloween
Dove vivere un Halloween ‘da paura’ nei parchi divertimento in Italia: qui l’atmosfera è magica -viagginews.com

Con questa breve guida potrai trovare l’opzione più adatta alle tue esigenze e più vicina alla tua città. Scopriamo insieme quale di queste imperdibili esperienze offre le scenografie più dark e gli ospiti più importanti. Un parco, in particolare, è sicuramente il migliore in assoluto per gli eventi previsti. Ecco quale.

Tra incantesimi, pozioni, show dal vivo e scenografie ispirate a Tim Burton, quest’anno potrai vivere insieme alle persone che ami l’Halloween migliore di sempre. Entriamo più nel dettaglio e scopriamo quali sono i parchi più belli.

Clamorosa novità in arrivo: a fine ottobre un ospite d’eccezione

Partiamo da Cinecittà World: fino al 2 novembre, oltre 20 attrazioni saranno dedicate alla festa più dark dell’anno. Non puoi assolutamente perderti le esperienze da brivido che ti aspettano, tra balle di fieno, zombie walk e streghe danzanti. Forse l’attrazione più imperdibile del parco sarà sicuramente Cine Halloween, un percorso tra le scenografie ispirate a Tim Burton e ad Halloween Musical – l’ultimo ciak. Comicità e horror s’incontreranno e tra uno spavento e l’altro non potrai non ridere di gusto.

Sempre a Cinecittà World, ma soltanto per chi è più coraggioso, ci sarà la Horror House, con scene che riprenderanno The Ring e L’esorcista. Ovviamente in questo elenco non poteva mancare uno dei parchi divertimento più famosi d’Italia: Mirabilandia. A Ravenna, fino al 2 novembre ci sarà un evento senza precedenti per gli amanti del brivido.

Bimba con costume da halloween che copre il visto con una zucca
Clamorosa novità in arrivo: a fine ottobre un ospite d’eccezione -viagginews.com

Sarà infatti possibile sfidare Suburbia, la città infestata da più di cento zombie ed entrare in tunnel come Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus e Apartment#162. Naturalmente, non mancheranno i percorsi adatti ai più piccoli come The Mini Zombie Academy e La Camera delle Meraviglie, oltre ai nuovi show come il Nickelodeon Halloween Party. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Ma il parco divertimenti in cui le esperienze horror dureranno più a lungo è Magic Land. Qui per un mese intero potrete divertirvi con 23 attrazioni horror e show imperdibili. Il nuovo Labirinto 72 sarà una sfida incredibile che non tutti riusciranno a superare, mentre per le famiglie è previsto un evento meraviglioso: la Fiesta de Los Muertos.

Anche a Gardaland la festa sarà imperdibile e durerà a lungo: per il Magic Halloween sono previsti 31 giorni consecutivi di brividi e magia. Oltre alle 40 attrazioni disponibili che non hanno bisogno di presentazioni, ci saranno grandi ospiti da Noemi agli Eiffel 65.

