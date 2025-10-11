Dove vivere un Halloween ‘da paura’ nei parchi divertimento in Italia: qui l’atmosfera è magica

Questo Halloween non è possibile restare a casa, c’è l’imbarazzo della scelta: scopri i migliori parchi “da paura” adatti a tutte le età

Ottobre è già entrato nel vivo, Halloween si sta avvicinando e non puoi non sapere ancora cosa fare. Non solo più i soliti campi di zucche da decorare, mai come quest’anno c’è l’imbarazzo della scelta. Vivi l’esperienza più terrificante di sempre nei migliori parchi d’Italia, vi aspetteranno attività “da paura” adatte a tutte le età.

Con questa breve guida potrai trovare l’opzione più adatta alle tue esigenze e più vicina alla tua città. Scopriamo insieme quale di queste imperdibili esperienze offre le scenografie più dark e gli ospiti più importanti. Un parco, in particolare, è sicuramente il migliore in assoluto per gli eventi previsti. Ecco quale.

Tra incantesimi, pozioni, show dal vivo e scenografie ispirate a Tim Burton, quest’anno potrai vivere insieme alle persone che ami l’Halloween migliore di sempre. Entriamo più nel dettaglio e scopriamo quali sono i parchi più belli.

Clamorosa novità in arrivo: a fine ottobre un ospite d’eccezione

Partiamo da Cinecittà World: fino al 2 novembre, oltre 20 attrazioni saranno dedicate alla festa più dark dell’anno. Non puoi assolutamente perderti le esperienze da brivido che ti aspettano, tra balle di fieno, zombie walk e streghe danzanti. Forse l’attrazione più imperdibile del parco sarà sicuramente Cine Halloween, un percorso tra le scenografie ispirate a Tim Burton e ad Halloween Musical – l’ultimo ciak. Comicità e horror s’incontreranno e tra uno spavento e l’altro non potrai non ridere di gusto.

Sempre a Cinecittà World, ma soltanto per chi è più coraggioso, ci sarà la Horror House, con scene che riprenderanno The Ring e L’esorcista. Ovviamente in questo elenco non poteva mancare uno dei parchi divertimento più famosi d’Italia: Mirabilandia. A Ravenna, fino al 2 novembre ci sarà un evento senza precedenti per gli amanti del brivido.

Sarà infatti possibile sfidare Suburbia, la città infestata da più di cento zombie ed entrare in tunnel come Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus e Apartment#162. Naturalmente, non mancheranno i percorsi adatti ai più piccoli come The Mini Zombie Academy e La Camera delle Meraviglie, oltre ai nuovi show come il Nickelodeon Halloween Party. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Ma il parco divertimenti in cui le esperienze horror dureranno più a lungo è Magic Land. Qui per un mese intero potrete divertirvi con 23 attrazioni horror e show imperdibili. Il nuovo Labirinto 72 sarà una sfida incredibile che non tutti riusciranno a superare, mentre per le famiglie è previsto un evento meraviglioso: la Fiesta de Los Muertos.

Anche a Gardaland la festa sarà imperdibile e durerà a lungo: per il Magic Halloween sono previsti 31 giorni consecutivi di brividi e magia. Oltre alle 40 attrazioni disponibili che non hanno bisogno di presentazioni, ci saranno grandi ospiti da Noemi agli Eiffel 65.