Anticiclone salva l’ottobrata, ma fino a quando? Ecco quando torna il vero autunno – viagginews.com

L’influenza dell’anticiclone delle Azzorre che si è stanziato sull’Europa Centrale e che ha il suo centro nel Regno Unito ci regalerà giornate di sole e temperature sopra le medie stagionali, ma questa parentesi “estiva” sembra non sia destinata a durare a lungo.

Il clima di questi giorni sull’Italia è stato contraddistinto da un braccio di ferro tra due fenomeni contrapposti. Da un lato infatti c’era il promontorio di alta pressione che spingeva un aumento di temperature e pressione e dall’altro un vortice ciclonico che in teoria doveva essere subito spazzato dalle correnti calde ma che in realtà è rimasto strenuamente ancorato alla coste adriatiche, soprattutto nella parte meridionale del nostro Paese.

Questo ha portato un’ambivalenza climatica sul territorio, con le regioni del Nord che hanno cominciato a godere del “Ottobrata” sin da lunedì 6 ottobre, quelle della zona tirrenica del Centro a partire da martedì e le altre solo a partire dalla giornata di ieri. Sì perché proprio ieri mattina l’anticiclone ha finalmente vinto la resistenza del ciclone proveniente dal Nord Europa e regalato una giornata di sole e clima mite in tutta l’Italia.

Questo non significa che la situazione rimarrà così per tutte le regioni anche nei prossimi giorni. L’avvicinarsi di un nuovo ciclone di origine atlantica dalle Baleari comprometterà il clima in Sardegna a partire da domani e anche in Sicilia nella giornata di Venerdì. Nelle due Isole Maggiori ci potranno essere dunque piogge e vento che si alternano ad ampie schiarite.

L’anticiclone delle Azzorre salva il weekend, ma la prossima settimana?

Per fortuna l’azione insistita dell’anticiclone delle Azzorre permetterà a gran parte d’Italia di resistere all’arrivo del vortice ciclonico. Nelle giornate di sabato e domenica il clima sarà tendenzialmente sereno e le temperature raggiungeranno un po’ ovunque i 24°-25°C, superando di gran lunga le medie stagionali.

Le mappe sinottiche suggeriscono che l’influsso positivo dell’anticiclone potrebbe regalare ulteriori belle giornate anche in principio della prossima settimana, almeno fino a mercoledì 15 ottobre. Più difficile prevedere ciò che succederà dopo poiché è possibile che nuove correnti fredde sfondino lo scudo anticiclonico riportando temperature più in media e soprattutto nuove precipitazioni.

Discorso un po’ differente per le due Isole Maggiori, le quali non beneficeranno pienamente dell’effetto dell’anticiclone nemmeno nel prossimo weekend. Il clima in queste due regioni sarà tendenzialmente nuvoloso, con la possibilità che vi siano precipitazioni a carattere sparso lungo tutto l’arco della giornata.

Ci si attende persino un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da lunedì prossimo, quando le piogge si dovrebbero fare più intense soprattutto sulla Sicilia.