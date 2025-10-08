Se sei stanco delle solite mete turistiche, prova il set-jetting: è la moda del momento – viagginews.com

Il desiderio di visitare un luogo nasce da vari fattori e in questi ultimi anni il migliore strumento di marketing per le località turistiche sta diventando la settima arte.

Il desiderio di esplorare il mondo è connaturato con l’uomo e in passato il principale motore di questo desiderio era la notorietà di un luogo specifico. Ci sono Paesi e città nel mondo che sono note per la loro storia, per le tradizioni, per la vita culturale ricca. Tutti al mondo sanno che a Roma ci sono il maggior numero di resti dell’impero e della repubblica romana, così come tutti sono consapevoli che Milano è la città con l’ambiente culturale più vivo, Venezia e Verona attirano per via della loro fama di città romantiche e così via.

Le immagini che col web girano facilmente aiutano a acuire questo desiderio, a generare una maggiore cassa di risonanza per le caratteristiche peculiari del luogo, quindi aiutano il passa parola. Ma se il web ha solo ampliato un fenomeno di divulgazione delle informazioni già esistente, quanto fatto dalle piattaforme streaming come Netflix e Disney+ è differente.

Sin dagli anni ’70, quando il Cinema è diventato uno strumento di divulgazione di massa, i film più iconici hanno rappresentato involontariamente uno spot turistico per le città ed i luoghi in cui sono stati girati. Un fenomeno che in realtà esisteva già agli albori della settima arte, dato che ‘La Dolce Vita’ è stato uno spot per Roma oppure Via Col Vento per la Georgia.

Negli anni ’70 però questa voglia di visitare i luoghi famosi dei film è diventata più diffusa: grazie a Lo Squalo (1975) la cittadina del Massachusetts Martha’s Vineyard conobbe un incremento inatteso di turismo, così è successo anche alla Tunisia dopo il primo Star Wars (lì si trovava il deserto di Tatooine).

Negli anni successivi fenomeni di massa di questo tipo si sono ripetuti per le Hawaii dopo il primo Jurassic Park, per Notting Hill a Londra dopo l’uscita dell’omonimo film, per la Nuova Zelanda dopo l’uscita del Signore degli Anelli e per l’isola di Skepelos in Gracia dopo quella di Mamma Mia.

Cos’è il set-jetting e perché può diventare una bella idea di viaggio

Proprio in seguito al fenomeno del turismo di massa in Nuova Zelanda (2008) sospinto dal successo al botteghino del Signore degli Anelli, il Guardian decise di dare a questo movimento turistico il nome di Set-Jetting. In parole povere si tratta della scelta di effettuare un viaggio nei luoghi iconici dei film e delle serie tv preferite per osservare dal vivo i luoghi che tante emozioni hanno generato attraverso la lente cinematografica.

Se fino al 2008 si trattava di eventi spontanei che vedevano dei fan partire autonomamente per i luoghi dei film preferiti, in seguito a quel successo le città e i luoghi che danno ospitalità ai set cinematografici pubblicizzano la connessione con le saghe di successo, è così ad esempio per i luoghi in cui è stato girato Harry Potter ed in piccolo da noi per quelli in cui è stata data vita alla serie tv di Montalbano.

Le piattaforme streaming non hanno fatto che incrementare questo fenomeno, ad esempio durante la messa in onda del Trono di Spade luoghi come Dubrovnik o l’Irlanda del Nord sono stati presi d’assalto, lo stesso è capitato a Crema e le campagne lombarde dopo Call me by your name e ancora a Pripyat (città in cui c’è stato il disastro nucleare in Ucraina nell’87) dopo Chernobyl.

Di esempi ce ne potrebbero essere decine, ma il concetto è ormai chiaro. D’altronde quante volte vi sarà capitato di ammirare un paesaggio o una città in un film ed avere voglia di andare a visitarla? La cinematografia può essere un ottimo strumento per conoscere luoghi altrimenti persi nel mondo e visitarli vi permetterà di provare al contempo un senso di scoperta e la sensazione di trovarsi in un luogo familiare.