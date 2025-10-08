Meteo weekend, le previsioni cambiano all’improvviso: ci sarà una svolta – viagginews.com

Cambio netto nella tendenza climatica in vista del prossimo weekend: l’ottobrata appena iniziata è dunque a rischio pioggia?

Al termine di una lunga, lunghissima estate in cui – soprattutto al Sud Italia – la prevalenza del sereno e delle temperature alte (la temperatura media stagionale è stata superiore alle medie statistiche tra + 1,73° e +1.84°C) ed è stato persino registrato un aumento delle temperature minime, l’autunno è cominciato improvvisamente in concomitanza con la data astronomica che ne segna l’inizio.

Le prime due settimane sono state condizionate dall’arrivo di piogge e maltempo su tutta la Penisola e anche quella in cui ci troviamo non è stata finora esente da fenomeni precipitatori o condizioni climatiche più tipicamente invernali che autunnali. Anche le temperature mostrano un’anomalia, ancora adesso al Sud le massime sono inferiori alle medie stagionali.

Le cose sono destinate a cambiare e sono già cambiate al Nord e al Centro, zone in cui l’influenza anticiclonica si è fatta già sentire e vedere, grazie al ritorno di giornate tendenzialmente soleggiate (o parzialmente nuvolose) e l’aumento netto delle temperature massime e minime (in questi giorni sono stati toccati i 25°C a Roma, Grosseto e Cagliari).

Proprio nella giornata di oggi arriverà il sole e ci sarà un lieve aumento delle temperature anche in quelle zone in cui nei giorni scorsi ha continuato a piovere, sia nelle zone adriatiche che al Sud e in Sicilia oggi la giornata si apre all’insegna del sole e comincia un periodo più mite e sereno, perfetto per dare il via all’ottobrata.

Meteo Weekend, colpo di scena: il cambiamento atteso verrà spazzato via dall’anticiclone delle Azzorre

Stando a quanto contenuto nelle previsioni a medio termine di inizio settimana, la giornata di sabato avrebbe dovuto rappresentare un nuovo punto di svolta climatico. Sebbene si prevedesse sin da allora che su buona parte dell’Italia l’anticiclone avrebbe retto all’arrivo di correnti fredde e garantito temperature miti e clima sereno fino ai primi giorni della prossima settimana, c’era il dubbio che in Sicilia, in parte del Sud e del Centro – sempre zona adriatica – potesse tornare il maltempo.

Gli ultimi aggiornamenti per fortuna sembrano dissipare i timori in tal senso. A partire da venerdì infatti una vasta area anticiclonica si diffonderà sull’Europa Centro-Occidentale e di conseguenza anche sull’Italia. Questo permetterà di avere nella giornata di sabato e domenica un clima sereno e temperature decisamente miti, comprese un po’ ovunque tra i 24° ed i 25°C.

Unico neo in questa situazione climatica favorevole è rappresentato dal clima in Sardegna: la presenza di un ciclone mediterraneo tra la Penisola Iberica e la nostra isola farà sì che soprattutto nella giornata di Sabato possano esserci delle piogge sulla parte ovest.