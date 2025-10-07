Sempre in ritardo, non è semplice distrazione: la psicologia parla di arroganza (e non solo) – viagginews.com

I ritardatari cronici hanno la capacità di indispettire anche le personalità più pacifiche. La psicologia spiega cosa si nasconde dietro questo atteggiamento.

Sempre in ritardo. Non importa se la persona debba prendere i mezzi pubblici o meno, se abbia avuto più di due ore di tempo per prepararsi, persino se siate voi a doverli raggiungere nel posto scelto da loro. Ci sono persone che inevitabilmente si fanno attendere.

Purtroppo la psicologia è molto chiara: un comportamento reiterato invia un messaggio. Ma cosa sta cercando di dirci il nostro interlocutore? Gli esperti hanno individuato diversi “retro-pensieri”.

Sfumature del ritardo, il messaggio è molto chiaro

L’origine del ritardo va contestualizzata. Le motivazioni potrebbero essere le seguenti:

arroganza : scarsa stima degli altri, che si traduce in mancanza di rispetto per il loro tempo. Il soggetto in questione, amara verità da digerire, sostanzialmente pensa di essere più importante degli altri. Questo può essere sia un pensiero conscio, che inconscio in alcuni casi;

: scarsa stima degli altri, che si traduce in mancanza di rispetto per il loro tempo. Il soggetto in questione, amara verità da digerire, sostanzialmente pensa di essere più importante degli altri. Questo può essere sia un pensiero conscio, che inconscio in alcuni casi; apprendimento: impariamo imitando. Se i nostri genitori ci hanno abituati al ritardo, tendiamo a ripercorrere esattamente lo stesso schema. Si tratta, in psicologia, dell’inconveniente più semplice da aggiustare. Prima si aiuta il paziente a prendere coscienza dell’ereditarietà del suo atteggiamento, dopodiché lo si conduce verso un percorso volto a aggiustarne il tiro;