Questi sono i campi di zucche più belli e suggestivi della Lombardia: i vostri bimbi impazziranno

Autunno ormai vuol dire campi di zucche che sono sempre più frequenti in tutta Italia. Vediamo i pumpkin patch più belli della Lombardia.

Quella dei campi di zucche infiniti e sconfinati sono una tradizione tutta americana. Qui all’aria aperta i più piccoli, ma anche gli adulti, sono liberi di scegliere la zucca che più conquista e trasformarla e decorarla come si preferisce per poi portarla a casa dove diventerà decorazione per il periodo autunnale e di Halloween soprattutto. Si chiamano pumpink patch e sono dei veri e propri parchi a tema, sempre più diffusi anche qui da noi, da Nord a Sud dello Stivale. Qui però vediamo quelli della Lombardia.

Giardini di zucche in Lombardia, la provincia protagonista

Ad Ornago in provincia di Monza c’è Shirin, nome orientale per un questo campo di zucche che permette ai più piccoli di girare in carrettini rossi, go kart a pedali oltre che avere a disposizione un set fotografico e la possibilità di fare un aperitivo super scenografico. Il costo di ingresso è di 5 euro.

Ci si deve spostare verso Bergamo, per la precisione a Bonate Sopra per andare da Tulipania; si tratta di uno dei primissimi giardini di zucche, nonché uno dei più grandi, in Italia. Laboratori interattivi, il mercato e l’angolo ristoro e da quest’anno anche una escape room all’aperto. Costo di ingresso base 10 euro.

Sulla Provinciale 51 a Galbiate si trova Il Campo dei Fiori; al costo di 5 euro si entra nel giardino che offre laboratori, caccia alla zucca e aperitivo sul campo. Il tutto con lo sfondo del Lago di Annone. A Rho (MI) c’è invece L’Azienda agricola La Campanella che tra trenini di fieno, laboratori e trucca bimbi sa come conquistare i più piccoli. Il costo basi qui è di 15 euro.

A Vimodrone sempre in provincia di Milano c’è Agricola delle Meraviglie by Steflor un campo di zucche che al costo base di 5 euro offre laboratori, set per foto e anche un labirinto infestato. Infine per la provincia pavese a San Martino Siccomario c’è il Puravida Farm un pumpkin patch che con un biglietto base di 15 permette di guidare i trattorini, entrare nel labirinto, giocare con gli animali, laboratori tematici, il toro meccanico, l’isola medievale e il bumper boat.