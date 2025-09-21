Pumpkin Patch Tulipania, il campo di zucche più pittoresco della Lombardia: un’esperienza da non perdere

Autunno stagione di zucche anche se si tratta di divertimento. Ha riaperto il Pumpkin Patch più pittoresco della Lombardia.

Nati dalla tradizione americana di lavorare le zucche ed abbellirle in vista dell’autunno ma soprattutto di Holloween, i pumpkin patch ormai sono fenomeni diffusi anche qui da noi e un po’ in tutta Italia. In Lombardia ha già riaperto uno dei più grandi e pittoreschi giardini dedicati al frutto simbolo della stagione.

Li chiamano Pumpkin Patch e sono degli eventi stagionali in cui le zucche diventano protagoniste assolute ed indiscusse di un giardino in cui si ha spazio infinito a disposizione per scegliere il proprio esemplare di ortaggio, lavorarlo/decorarlo e poi portarlo a casa.

I giardini delle zucche sono un fenomeno che si sta diffondendo un po’ in tutte le regioni d’Italia e sono ovviamente eventi di importazione anglosassone dove la tradizione di addobbare le case con le zucche decorate in autunno, e in particolare per Halloween, è secolare. Questi giardini essendo monotematici, un po’ come gli acquapark sono aperti solo in determinati periodi dell’anno e, in particolare, tra i mesi di settembre e novembre quando le zucche appunto sono nel massimo della maturazione. In Lombardia ha riaperto da pochi giorni il Pumpkin Patch Tulipania tra i più pittoreschi d’Italia.

Giardino delle zucche di Tulipani, eventi e riferimenti per il parco tematico lombardo

Quello di Tulipania è uno dei pumpkin patch più vecchi d’Italia. Aperto nel 2019 è tra i primi parchi tematici di questo genere aperto nel nostro Paese -ha fatto prima solo il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore in provincia di Caserta- ma è sicuramente uno dei più caratteristici e belli.

Si tratta di un parco che offre 25mila metri quadrati di divertimento a tema zucche e autunno. Come ogni Pumpkin Patch che si rispetti qui le zucche sono le uniche vere protagoniste; una volta entrati si sceglie la zucca che si vuole e si passa alla fase decorativa, ma non manca poi la zona ristoro con un food truck che, manco a dirlo, prepara piatti a base di questo ortaggio.

Ogni anno il giardino organizza poi feste al tramonto, dai dj set ai picnic, senza dimenticare ovviamente alle feste a tema Halloween tra cimiteri infestati, torre di zucche, scheletri giganti e storie e leggende in stile Halloween ma legate alle tradizioni e credenze della Brianza, Bergamo e Milano.

Quest’anno si è aggiunta anche un escape room all’aperto per una maggiore esperienza immersiva nel parco e che sa adattarsi anche all’età dei partecipanti.

Il Pumpin Patch Tulipania è aperto dal 20 settembre fino al 9 novembre con i seguenti orari: venerdì dalle 15:30 alle 19:00 e sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:00. Il costo del biglietto è di 10 euro e comprende l’ingresso al parco, all’area food e la zucca decorativa.