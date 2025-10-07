Cacio e pepe? Io la faccio col tonno: anche i puristi hanno ammesso che è una delizia – viagginews.com

La cacio e pepe con il tonno, un oltraggio o una sperimentazione che vale la pena provare? Al palato di ciascuno l’ardua sentenza e se non si vuole suscitare l’ira dei puristi la si può chiamare “Cacio e tonno”.

Si può cambiare un piatto della tradizione e migliorarlo con qualche aggiunta? C’è chi ritiene che si tratti di un oltraggio e chi invece è aperto alla sperimentazione con la richiesta però che al piatto creato si dia un nome differente da quello di partenza. Negli anni questa pratica è stata spesso oggetto di discussioni accese, tra chi sperimentava varianti a ricette tipiche della tradizione italiana e chi invece gridava allo scandalo consigliando allo sperimentatore di emigrare negli States.

L’esempio più illustre è quello della carbonara con panna. Un insulto alla tradizione per molti, non tanto per l’aggiunta di un ingrediente differente ma per l’ingrediente in sé, c’è anche in Italia chi pratica alternative, chi utilizza la pancetta al posto del guanciale o chi in assenza di pecorino romano mette il pepato, ma anche chi sceglie di fare un soffritto con la cipolla o con l’aglio.

La si può non chiamare carbonara, ma la verità è che il gusto della carbonara replicata all’estero e diluita con la panna non ha un brutto sapore, anzi. Di recente gli americani ci hanno provato di nuovo a sfidare i puristi della tradizione romana e hanno presentato al mondo la cacio e pepe con tonno.

A far storcere il naso non è tanto la modifica alla ricetta tradizionale, ma l’idea di associare del pesce ad un piatto che è fondamentalmente caratterizzato dal formaggio. Le regole della cucina nostrana vogliono che il formaggio non si sposi bene con il pesce, ma è davvero così?

La chef che ha proposto questa coraggiosa variante sostiene di no e prima ancora di ascoltare le critiche precisa: “Sebbene l’abbinamento tra pesce e formaggio sia spesso considerato insolito, nel giusto contesto, i due possono completarsi a vicenda in modo memorabile. Il tonno bianco in scatola viene aggiunto alla pasta cacio e pepe al formaggio per aggiungere proteine, rendendo il piatto finale più saziante e appagante”.

Pesce e formaggio, un abbinamento così insolito?

Sebbene solitamente pesce e formaggio siano tenuti a debita distanza, in realtà esistono piatti della tradizione nostrana che già prevedono tale abbinamento come ad esempio il Baccalà alla Vicentina, il polpo con la stracciatella e ancora la pasta con cozze e pecorino che già si prepara nel Lazio. Ma allora perché quello stesso pecorino non può sposarsi con il tonno.

La preparazione di questa variante della cacio e pepe è semplicissima, basta aggiungere alla ricetta tradizionale del tonno bianco in scatola da amalgamare al tutto durante la mantecatura della pasta, un po’ come si fa con la pasta con le acciughe e la mollica in Sicilia o come si fa con il guanciale per la carbonara sopracitata.

Provarci non costa niente, realizzare la ricetta è semplice e il giudice finale sarà il vostro palato (in alternativa potete provare la stessa cosa proprio con le acciughe). In caso riscontri il vostro gusto, basta tenerlo segreto agli amici puristi per godersi questa novità in pace.