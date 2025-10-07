Benvenuta ottobrata 2025: dopo il grande freddo tornano le temperature estive – viagginews.com

Svolta meteo attesa a lungo nei giorni scorsi e prossima all’arrivo nei giorni a seguire: non solo tornerà il sereno ma cominceranno ad alzarsi le temperature un po’ ovunque. Ma quanto durerà?

La svolta di cui parliamo oggi è stata ampiamente anticipata nei giorni scorsi e gli ultimi aggiornamenti meteorologici (va ricordato sempre che le precisioni diventano via via più precise con l’approssimarsi della data) sembrano confermare che le correnti cicloniche che hanno portato freddo e pioggia nelle scorse settimane sono entrambi in allontanamento.

Questo ha permesso all’anticiclone di riprendere forza e possesso delle zone mediterranee, il che ha come conseguenza un innalzamento della pressione atmosferica che porta stabilità climatica e aumento delle temperature. Chiarito questo adesso bisogna capire due cose, in primo luogo quando effettivamente ci sarà un cambio di clima nelle varie zone d’Italia, ma soprattutto se si tratterà solo di una breve parentesi o se si può sperare in un continuo di ottobre più mite.

Per quanto riguarda il quando possiamo dire in linea generale che già da lunedì questo cambiamento è entrato in atto e che i primi effetti sono stati percepibili e visibili già nella giornata di ieri al Nord Italia, soprattutto nella zona della Liguria e del Piemonte dove il sole ha brillato incontrastato (altrove il cielo è stato parzialmente nuvoloso e ci sono state anche delle residue piogge), e nelle zone tirreniche dell’Italia centro-meridionale.

Accogliamo l’ottobrata 2025: bel tempo e caldo ma durerà?

Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che anche lungo tutta la giornata di oggi l’andamento climatico sarà simile a quello di lunedì. Al Nord e sul versante tirrenico ci sarà sole e bel tempo sospinti dall’azione anticiclonica, mentre sulla zona adriatica e soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori ci sarà la possibilità di qualche residua pioggia, ma soprattutto temperature più basse a causa dei venti settentrionali.

La vera e propria svolta ci sarà domani 8 ottobre, giorno in cui il sole e l’alta pressione domineranno su tutta la Penisola. Proprio mercoledì assisteremo al picco massimo delle temperature, con città come Roma, Terni, Grosseto e Cagliari in cui le massime raggiungeranno i 25°C. Altrove le massime si attesteranno tra i 21°C e i 23°C.

Almeno fino a venerdì 10 ottobre non ci dovrebbero essere alterazioni e il clima dunque dovrebbe continuare ad essere sereno e mite su tutta Italia. Nel weekend la situazione potrebbe cambiare nuovamente con l’ingresso di nuove correnti fredde in grado di riportare nuvole e piogge su alcune zone dell’Italia.

Le zone non interessate da questo ritorno delle correnti cicloniche continueranno a godere di caldo e stabilità anche durante tutto il weekend e presumibilmente fino alla parte iniziale della prossima settimana.