Sono i nuovi Teletubbies e vanno in onda ad un orario particolare, su Disney+ la nuova serie più amata dai piccoli di tutto il mondo – ViaggiNews.com

È in arrivo sulle piattaforme televisive Disney una serie che accompagnerà serenamente i bambini verso l’ora della buonanotte. Ecco tutti i dettagli.

Tra gli anni ’90 e i 2000 Teletubbies, famosa serie tv inglese per bambini, ha spopolato in tutto il mondo. Le avventure di Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po hanno intrattenuto per anni i più piccoli stimolando la loro curiosità e immaginazione.

Sempre dal Regno Unito, ma stavolta dall’Irlanda, proviene BeddyByes, il nuovo prodotto dedicato ai bimbi. Promette di essere, con le dovute differenze, l’erede diretto del mondo di Teletubbyland. Se i personaggi colorati creati da Anne Wood e Andrew Davenport si svegliavano e cominciavano a giocare, quelli di BeddyByes infatti si dedicano ai preparativi per la notte. Percorrendo in ogni episodio un rilassante percorso verso il sonno.

La serie è prodotta da Jam Media e Bbc Children’s and Education, è distribuita da Thunderbird Entertainment ed è stata annunciata una collaborazione con Disney. BeddyByes debutterà quindi sulla piattaforma all’inizio del prossimo anno. Il colosso statunitense dell’intrattenimento ha acquisito i diritti per trasmettere la serie negli Usa ed in tutto il mondo attraverso Disney+.

I Beddybyes e la routine per la buonanotte

“BeddyByes è una serie deliziosa che rende l’ora della buonanotte un momento atteso. – ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney branded television – Aggiungerla alla gamma di contenuti prescolari riflette il nostro impegno nel servire i bambini in ogni fase del loro sviluppo con storie ricche di magia, meraviglia e sentimento“.

Ogni episodio, che andrà quindi in onda in orario serale oltre che on demand, segue una routine quotidiana familiare e facile da seguire per i più piccoli: gioco, pasto, bagnetto e ora di andare a letto. Memo e Baba, bambini in età prescolare, recitano insieme ad altri personaggi. Musica rilassante e immagini rassicuranti si attenuano gradualmente man mano che la storia e il percorso verso il sonno procedono.

La serie animata in computer grafica è stata progettata per aiutare i più piccoli e le loro famiglie a stabilire sane abitudini del sonno. Jam Media è uno dei principali creatori e produttori di contenuti animati e live-action pluripremiati per il pubblico di bambini. L’azienda è stata fondata nel 2002 dagli amici animatori John Rice, Alan Shannon e Mark Cumberton.

“Siamo felici che BeddyByes abbia trovato casa su Disney. – ha dichiarato Rice, ceo di Jam Media – La serie è stata ideata per definire sane abitudini del sonno. Tutto ciò attraverso una narrazione delicata, musica e immagini. Vederla trasmessa su una piattaforma globale è gratificante. Non vediamo l’ora che i bambini accolgano Memo, Baba e i loro amici nei loro rituali quotidiani di rilassamento“.