Previsioni meteo prossima settimana, buone notizie: lunedì cambia tutto – viagginews.com

Buone notizie dal meteo per la prossima settimana, la prima interamente d’ottobre, dopo la pioggia ed il freddo l’anticiclone torna a baciare l’Italia e dà vita alla prima ottobrata.

Sono bastate due settimane di inizio autunno per farci dimenticare completamente dell’estate appena conclusa e di quella piacevole abitudine di alzarci guardando un cielo sereno illuminato dal sole. L’inizio dell’autunno 2025 è stato infatti intenso e molto rigido rispetto al normale, non tanto per l’arrivo delle piogge – cosa che si verifica sempre tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre – ma per la continuità del maltempo e l’abbassamento repentino e drastico delle temperature.

Se fino al 21 settembre le massime erano in tutto il Paese intorno e addirittura sopra i 30°C, in questi giorni si è faticato a raggiungere i 20°C persino all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori, zone dove solitamente per scendere sotto questa soglia durante il giorno si deve attendere novembre inoltrato. Particolarmente rigidi saranno i prossimi giorni, con venti freddi provenienti da est che abbasseranno ulteriormente la temperatura e che renderanno particolarmente fastidiosa la permanenza in spazi aperti.

Non a caso nei giorni scorsi si è parlato di un autunno dal sapore invernale e si è scomodato persino il parallelo con quanto accaduto nel 1974, anno in cui il mese di ottobre è stato particolarmente piovoso e freddo. Per fortuna non si raggiungeranno simili temperature e nemmeno una simile durata di maltempo, anzi le buone notizie riguardano già la prossima settimana, quando l’anticiclone risalirà sul Mediterraneo concedendoci il ritorno del sereno.

Dopo il freddo torna il sole e arriva la prima ottobrata

Qui dalle nostre parti ottobre non è mai un mese troppo freddo, anzi esiste un periodo conosciuto come “ottobrata” durante il quale l’anticiclone (o delle Azzorre o Africano) ci consente di vivere un periodo di clima sereno e mite. Il nome di questo periodo climatico risale agli antichi romani, visto che proprio loro nel mese di ottobre solevano festeggiare la fine del raccolto d’uva e l’inizio della vendemmia con balli, canti, vacanze in famiglia e gite fuori porta favoriti proprio dal clima mite, visto all’epoca come segno di buon auspicio per il vino e i guadagni.

Oggi quella tradizione viene portata avanti svuotata dei significati religiosi e simbolici, infatti molti paesini organizzano delle sagre in cui si può degustare il vino e mangiare i cibi locali. Chiaramente con il maltempo è complesso che tali feste siano popolate da molti partecipanti e nel fine settimana appena iniziato vento freddo e pioggia rovineranno la festa. Tutto però cambia a partire da lunedì 6 ottobre, giorno in cui la presenza dell’anticiclone sgombrerà il cielo dalle nuvole e riporterà il sereno quasi ovunque (in Sicilia e Calabria sono previsti residui temporali).

A partire da martedì il ritorno del sereno sarà generalizzato e inizierà una fase maggiormente stabile e calda della stagione autunnale che dovrebbe andare avanti almeno fino alle metà del mese. Le temperature saliranno oltre i 26°C al Centro Sud e sulle Isole Maggiori e massime comprese tra i 24 ed i 25° C caratterizzeranno le giornate a Roma, Firenze, Napoli e Palermo.