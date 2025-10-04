Non butto più i rotoli della carta igienica: con questo trucchetto mi diverto con i colori e creo degli oggetti utilissimi – viagginews.com

Non buttare più i rotoli di carta igienica. Ti proponiamo degli utilizzi alternativi. Crea degli oggetti fatti a mano e divertiti con tempere, pennarelli e matite.

Un rotolo di carta igienica può essere trasformato in una piccola opera d’arte. Utile per mantenere l’ordine domestico. Partiamo però dalla realizzazione dell’oggetto, dopodiché elenchiamo tutti gli utilizzi che potete farne. Prima di tutto, una volta terminata la carta igienica, munisciti di tempere e pennarelli. Gioca con i colori.

Puoi disegnare delle forme geometriche oppure delle farfalle, fiori e vegetazione, personaggi fantastici ai quali sei affezionato. Qualcuno, ad esempio, ha riprodotto sul cartone alcune figure iconiche dei lungometraggi di Hayao Miyazaki. Divertiti con pennelli e matite, crea il tuo lavoro homemade. Le generazioni che sono cresciute con il solare Giovanni Muciaccia – e dunque con l’iconico e intramontabile programma Art Attack – sanno esattamente di cosa stiamo parlando.

Gli storici progetti con la colla vinilica e con la carta igienica, così da riprodurre in rilievo disegni e figure. Più ti ingegni, maggiore sarà la resa finale. Lascia poi asciugare tutto, possibilmente per tutta la notte, così da essere sicuri che i rotoli siano finalmente pronti all’utilizzo. Ecco come puoi sfruttarli.

Utilizzi alternativi del rotolo di carta igienica: piccole opere d’arte fatte a mano

Come utilizzare i rotoli di carta igienica colorati?

porta-cavi: prendi il cavo e arrotolalo su sé stesso. Abitualmente, una volta adagiato su una scrivania, questo si scioglie nuovamente. Contribuendo a creare disordine nella stanza. Ti basterà infilarlo all’interno del rotolo di carta igienica e il gioco è fatto;