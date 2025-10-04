Esiste la besciamella senza glutine: ricetta a prova di intolleranti e scettici, è un successo!

Addio mal di stomaco post lasagne della domenica perché si è intolleranti, esiste la besciamella senza glutine.

Non è un sogno, ma gli intolleranti al glutine potranno finalmente mangiare piatti a base di besciamella, perché questa ricetta è una salvezza contro qualsiasi mal di stomaco, dissenteria e nausea. La preparazione è molto pratica, ma bisogna seguire con estrema cura questi passaggi al fine di non preparare un piatto “guasto”.

C’è chi ha assaggiato la besciamella senza glutine e nemmeno se ne è reso conto. Esiste, non è una leggenda metropolitana, ma necessita del rispetto di alcune accortezze.

Avere un’intolleranza alimentare può creare non poco disagio, specialmente per le persone che passano molto tempo fuori casa. Significa avere anche l’ansia e il timore di sentirsi male da un momento all’altro, guastando momenti di serenità come ferie e festività in compagnia. Per cui questa soluzione è davvero un asso nella manica!

Come fare la besciamella senza glutine, esiste e si gusta!

Fondamentale è rispettare le temperature, non solo assemblare gli ingredienti giusti nel momento adatto. Infatti, è proprio la reazione chimica a determinare il risultato eccellente. Avere una besciamella troppo liquida, non è il massimo, come anche ricreare una poltiglia densa e dall’aspetto tremendo. Ecco come fare, consigli pratici.

Non sono tanti gli ingredienti, ma come già detto, vanno trattati in maniera opportuna, rispettando tempi e temperature con la massima attenzione.

Per prima cosa è necessario sciogliere 50 g di burro, questo deve essere ben caldo, non va intiepidito. Ma attenzione, non deve diventare dorato, bisogna mantenere la sua colorazione, altrimenti risulterà troppo cotto. Se si commette questo errore già all’inizio, il risultato verrà compromesso.

Proprio per questo bisogna agire con tempestività e fare tutto con precisione, ma anche velocità. Poco dopo si aggiunge anche l’amido di mais, questo va pesato nelle stesse quantità del burro, quindi altri 50 g.

Anche qui però, bisogna fare una mossa precisa e rapida, l’amido va messo nel burro fuori dal fuoco. Mescolare energicamente, e una volta che il composto si è amalgamato e non ci sono grumi, riportare il pentolino sul fuoco a fiamma media. A parte bisogna riscaldare il latte, meglio se senza lattosio, circa 500 ml, e versarlo a filo a fiamma bassa.

Mescolare finché non si addensa, per essere pronta deve avere una consistenza liquida, ma “non troppo lenta”. Successivamente condire con una bella spolverata di noce moscata e pepe se lo si preferisce. In questo modo, si è ricreata una besciamella perfetta per chi è intollerante al glutine.

Lasagne, cannelloni, pasticci, gratin di verdure e sformati, saranno ancora più buoni da mangiare, ma soprattutto a prova di mal di pancia!