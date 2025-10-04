Alla scoperta delle sagre in tutta Italia a bordi di treni storici: l’esperienza da vivere almeno una volta

I treni storici d’Italia, un percorso nella natura sulle carrozze ferme ai primi anni Trenta per un viaggio di sapori, colori e profumi che sa di altri tempi.

Anche l’Italia ha i suoi treni storici attivi. La Fondazione di Ferrovie dello Stato ha avviato da anni un progetto che permette alle vecchie locomotive di muoversi ancora sui binari ferroviari offrendo a prezzi accessibili a tutti viaggi che sanno di epoche differenti e che permettono di scoprire luoghi naturalistici spesso sconosciuti.

In Italia si trovano treni storici in diversi Regioni, dalla Lombardia alla Campania passando per l’Abruzzo; su queste tratte -spesso in disuso dai treni moderni e super veloci- passano ancora, con calendari e orari ben scanditi, i treni di una volta composti da quei vagoni con gli interni e panche in legno che non erano sinonimo di comodità ma univano l’Italia.

Un progetto nato con l’intento di creare un’esperienza di viaggio che sia diversa, più lenta che permetta di catturare con gli occhi le innumerevoli bellezze naturalistiche del nostro Paese e non solo. Prendere un treno storico, in autunno, vuol dire anche gustare i sapori delle sagre con destinazioni finali verso quei borghi che in questo periodo vivono di quel turismo enogastronomico.

Treni storici d’Italia, le tratte dal sapore enogastronomico

Uno dei treni storici più suggestivi p sicuramente l’Irpinia Express. Un viaggio tra i vigneti pregiati dell’entroterra campano. Un viaggio ricco di esperienze sensoriali, un tuffo nei colori dell’autunno che vestono i boschi di questa parte di Regione, attraversando borghi storici come Montella che nel primo e secondo weekend di novembre 2025 celebra la Sagra della Castagna un prodotto riconosciuto IGP.

In Toscana c’è quello che è stato soprannominato il Treno della Natura che attraversa la Val D’Orcia con una linea esclusivamente ad uso di treni storici che collega le provincie di Siena e Grosseto. Un tratto particolarmente suggestivo proprio in autunno, nei mesi di ottobre e novembre questo treno storico passando per luoghi come Castiglione D’Orcia, Montalcino e San Giovanni D’asso permette di raggiungere in maniera decisamente diversa le sagre del Fungo Porcino, del Tordo e la Mostra Mercato del Tartufo Bianco.

In Piemonte c’è la linea storica che collega Biella a Montiglio Monferrato. Qui nelle prime due domeniche di ottobre si svolgerà la Fiera del Tartufo di Monferrato. Infine la Liguria, dove domenica 5 ottobre da Brignole parte il treno storico che raggiunge Rossiglione dove si svolge la 46esima edizione della Sagra della Castagna.

Il calendario completo dei treni storici, con orari e giorni di partenza, si può consultare sul sito fondazionefs.it dov’è è possibile anche acquistare i biglietti.