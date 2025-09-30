Sagre del tartufo in Italia: queste sono quelle più caratteristiche, da non perdere assolutamente

Autunno vuol dire sagre del tartufo e in Italia di appuntamenti di questo genere ce ne sono parecchi. Un viaggio tra borghi caratteristici e profumi id sottobosco.

Chi ama l’autunno e il tartufo lo sa benissimo, questa è la sua stagione e di eventi che lo celebrano e propongono in ogni versione possibile ce ne sono diversi. Le sagre del tartufo tornano per l’autunno 2025 a proporre un calendario ricchi di appuntamenti da Nord a Sud dello Stivale.

Sono già iniziate a settembre e continueranno per i prossimi mesi di ottobre e novembre; appuntamenti da segnare in calendario per gli appassionati e non solo. Le sagre del tartufo sono il modo migliore per conoscere questo dono prezioso della natura, ma anche per scoprire i borghi che, per lo più, organizzano e ospitano questi eventi.

Un tour gastronomico insomma, tra assaggi e shopping e laboratori di cucina, ma anche il modo perfetto per conoscere i borghi di Italia che prendono particolarmente vita con eventi del genere.

Sagre del tartufo 2025, il calendario

Primo appuntamento dal 3 al 5 ottobre a Millesimo, in provincia di Savona, per la 33esima edizione della Festa Nazionale del Tartufo. Una tre giorni di full immersion tra il mercato del tartufo a Piazza Italia e quello agroalimentare ligure e del food a Piazza Pertini; tra piatti tipici e musica di sottofondo. Senza dimenticare la possibilità di visitare anche il castello del Carretto.

A Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini, ci sarà per tutte le domeniche di ottobre e il 2 novembre ci sarà la fiera del tartufo; stand a cielo aperto con protagonista il pregiato prodotto e una rassegna di prodotti tipici che metterà l’acquolina in bocca. Da visitare ci sono il Teatro Angelo Mariani e la Rocca.

Dall’11 ottobre e fino all’8 dicembre, Alba la regina delle Langhe darà vita alla 95esima edizione della Fiera Internazionale del tartufo. Un appuntamento che ormai attrae migliaia di visitatori curiosi, ma anche chef da tutto il mondo. Il cuore pulsante dell’evento è il Mercato Mondiale del tartufo, ma non manca un po’ di sano folklore con la sfilata in costume, il palio degli asini e poi i cooking show nei weekend e per il 2025 anche tramonti gourmet, apertivi al tramonto tra calici di vino e assaggi tartufati.

Nei weekend fino al 16 novembre si terrà tra i Colli bolognesi di Savigno si terrà Tartòflà, il festival internazionale del tartufo bianco. Un parco giochi del gusto tra ristoranti e botteghe in festa e la possibilità di seguire i cani segugio all’opera.

Ancora tartufo bianco protagonista alla Mostra Mercato di San Miniato, provincia di Pisa. Qui nei weekend dalla metà di novembre stand dedicati, street food ma anche vini toscani e iniziative dedicate alla sostenibilità e della biodiversità nel rispetto dei boschi.

Restiamo sempre in Toscana per l’altra Mostra Mercato del tartufo bianco e delle Crete Senesi di San Giovanni D’Asso nel comune di Montalcino; appuntamento l’8-9 e il 14-15-16 novembre per celebrare l’oro bianco della terra tra degustazioni, mercato di prodotti agricoli, visite guidate e dimostrazioni di “cerca il tartufo”.

Altre date da segnare in calendario sono i weekend di novembre per la Fiera Nazionale del tartufo bianco di Acqualagna in provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta della 60esima edizione di uno dei palchi più importanti al mondo, tra talk, chef famosi, degustazioni e laboratori per adulti e bambini.

Pietralunga in provincia di Perugia, celebra nei weekend dal 10 al 19 ottobre il tartufo bianco e la patata locale. Anche qui due weekend di stand, showcooking e laboratori. A Bagnoli Irpino in provincia di Avellino va in scena, dal 17 al 26 ottobre, va in scena la Mostra Mercato del tartufo nero e della castagna; un percorso goloso tra tagliatelle al tartufo e caldarroste, non mancano poi la musica popolare e le passeggiate nella natura.

Non mancano, infine, gli appuntamenti in Sicilia. Dal 17 al 19 ottobre a Capizzi, Messina, ci sarà la sagra de Il tartufo tra sapori d’autunno. Si tratta dell’11esima edizione di una festa che mescola sapori, tradizioni, mercati ed escursioni guidate.