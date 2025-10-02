Tra venti baltici e irruzioni artiche rispunta l’anticiclone: quando torna il bel tempo – viagginews.com

L’autunno prosegue all’insegna del maltempo e del freddo quasi invernale, ma le proiezioni meteo mostrano la luce in fondo al tunnel: ecco quando l’anticiclone riporterà il bel tempo.

Se siete meteoropatici questo inizio autunno per voi non è stato un periodo molto piacevole. Già la fine dell’estate rappresenta un periodo complesso da gestire, in cui la voglia di vacanza va in contrasto con la necessità di tornare alla routine quotidiana e le energie psicofisiche tendono a mancare, portandovi a sentirvi sempre stanchi e conducendo la mente a quelle spiagge troppo presto abbandonate.

In questo 2025 non abbiamo avuto una fase transitoria, siamo passati da un’estate prolungata, quasi un dlc della stagione più calda dell’anno, a un autunno pieno, come se ci trovassimo nel bel mezzo di novembre. Questo si è tradotto non solo nella fine delle giornate di sole, dunque minore luminosità durante il giorno e una durata minore delle giornate, ma anche in un brusco calo delle temperature.

Nel giro di una settimana siamo stati costretti ad abbandonare t-shirt e pantaloncini in favore di pantaloni lunghi e maglioncini di cotone. La notte poi il lenzuolo è diventato d’obbligo e in alcuni casi è giunto addirittura il momento di mettere una coperta per non soffrire il freddo.

La situazione non si discosterà subito da quella appena tratteggiata, anzi nella seconda parte di questa settimana ci si attende che le piogge diminuiscano ma che al loro posto arrivi un’ondata di correnti fredde in grado di abbassare la temperature e aumentare la percezione di freddo.

L’anticiclone si torna a mostrare timidamente: quando torna il sereno

Il ciclone baltico che in questi giorni sta influenzando il clima in Italia dovrebbe farsi da parte e ritirarsi verso est a partire da venerdì 3 ottobre. Questo indietreggiamento dovrebbe consentire alle correnti calde provenienti dall’Africa di risalire fino all’Italia, ma gli effetti di questo cambio della guardia non saranno immediatamente avvertibili.

La causa di questa mancata svolta è dovuta all’arrivo contemporaneo di correnti atlantiche che entreranno in Italia dalla Liguria portando nuove piogge inizialmente solo al Nord Italia e tra domenica e lunedì anche sul resto del Paese. Questa situazione di conflitto tra correnti potrebbe portare nei giorni seguenti ad una maggiore stabilità al Nord e a tempo ancora instabile sul Centro-Sud.

A partire dal 13 ottobre, però, dovrebbe iniziare una fase maggiormente stabile in cui le piogge dovrebbero rientrare nella media o addirittura al di sotto. La fase centrale di ottobre, dunque, dovrebbe essere caratterizzata da giornate più serene, temperature lievemente più alte e piogge solo occasionali e di breve durata.