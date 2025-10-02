Arte, tradizione e movida, in Italia uno tra i quartieri più cool del mondo – viagginews.com

Ci sono quartieri che incarnano l’anima della città, che sono al contempo un’emblema del passato e uno specchio della società attuale, un luogo insomma in cui si respira l’essenza della popolazione che la abita: in Italia uno di questi quartieri è ritenuto tra i più “cool” del mondo.

I viaggi sono un mezzo per accumulare esperienza e conoscenza, un modo per vedere con i propri occhi luoghi di culto, bellezze architettoniche e paesaggistiche, godere di servizi esclusi, coltivare il proprio relax. Tuttavia quando si viaggia per periodi limitati di tempo si rischia di vedere esclusivamente la facciata delle città che visitiamo, una collezione di monumenti, musei e parchi che poco ci dice del luogo in cui ci troviamo.

La parte più importante di un viaggio dovrebbe essere invece la scoperta della cultura, delle tradizioni e dell‘essenza della città o del Paese che stiamo visitando, aspetti che spesso non si trovano nei centri storici e che di certo non traspaiono dai monumenti iconici. Pensate a Parigi, vedere la Tour Eiffel e il Louvre è obbligatorio, ma cosa ci dice della popolazione parigina?

Per respirare la vita di Parigi, il suo afflato vitale, i sogni, i desideri, le pulsioni culturali della capitale francese è opportuno anzi d’obbligo passare per il quartiere degli artisti a Montmartre, fare un giro per le Banlieue, soffermarsi ad un cafè mentre si ascolta musica dal vivo.

Ogni città del mondo ha il suo quartiere della movida, una zona della città in cui ci sono i locali notturni, in cui si può gustare la cucina locale, dove è possibile osservare e vivere i luoghi di ritrovo della popolazione e al contempo coglierne la natura più pura in un mix di tradizioni e cultura che si fonde con le mode, l’arte e la musica che emergono dalla strada.

In Italia si trova uno dei quartieri più cool del mondo: un must per chi vive o viene in visita nel nostro Paese

A classificare questi quartieri è stata la rivista ‘Time Out’ in seguito ad un’indagine rivolta ai viaggiatori di tutto il mondo e durata la bellezza di otto anni. Ovviamente la redazione della rivista ha fatto una preselezione dei quartieri ritenuti maggiormente cool, proponendo agli intervistati 39 scelte possibili.

Il risultato finale di questo sondaggio ha premiato come quartiere più cool al mondo Jimbōchō, zona di Tokyo che per decenni è stato il luogo d’incontro prediletto dagli intellettuali (non a caso ci sono ben 130 negozi di libri usati). Oltre ai negozi di libri non mancano le caffetterie tradizionali, i ristoranti e i music club.

Il secondo posto è occupato a sorpresa da Borgerhout, quartiere intellettuale per eccellenza di Anversa (Belgio), caratterizzato da ampie piste ciclabili, ampie piazze verdi, un distretto multiculturale, a cui si aggiungono gallerie d’arte, caffè vegani e localini in cui prendere da bere mentre si ascolta la musica.

Il podio si conclude con Barra Funda, ex quartiere industriale di San Paolo che oggi è diventato il cuore pulsante dell’arte e della musica del capoluogo brasiliano. E l’Italia? A rappresentarci tra le prime 20 proposte culturali del mondo sono i Quartieri Spagnoli di Napoli. Zona costruita nel 1600 e originariamente abitata dagli operai napoletani, oggi rappresenta il cuore pulsante della movida.

Bar, locali notturni e pizzerie animano le vie dei Quartieri Spagnoli ad ogni ora del giorno e sono il luogo di ritrovo ideale sia per i locali che per i turisti. Tra una sfogliatella e un pezzo di pizza si possono ammirare il Murales dedicato a Diego Armando Maradona e Casa Cometa, magari dopo l’immancabile passeggiata per Santa Lucia.