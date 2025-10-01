Previsioni Meteo, l’autunno non smette di sorprendere: svolta improvvisa nel weekend – viagginews.com

Le previsioni meteo per il primo weekend di ottobre ci svelano che ci sarà una sorpresa che cambierà lo scenario precedentemente ipotizzato: che tempo farà durante il fine settimana.

Archiviato il mese di settembre, questo inizio ottobre è in perfetta continuità meteorologica con la prima settimana di autunno. Nella notte appena conclusa l’Italia è stata investita da correnti fredde di provenienza russa, causate dall’avvicinamento di un vortice ciclonico all’area mediterranea che si posizionerà nei prossimi giorni tra l’Adriatico e lo Jonio.

Questo fenomeno comporta l’arrivo di perturbazioni a carattere temporalesco che si abbatteranno principalmente sulle regioni adriatiche (soprattutto nelle zone costiere), sul Meridione e sulla Sicilia. Non è escluso nemmeno che nelle zone d’alta quota si verifichino delle grandinate di intensa entità.

Questo andamento climatico dovrebbe proseguire almeno fino alla giornata di venerdì 3 ottobre, questo però non significa che il maltempo e le piogge saranno in esaurimento su tutta Italia a partire da sabato 4. Gli ultimi aggiornamenti infatti avvisano di un cambiamento importante, il quale però non riguarda una svolta in positivo per il clima.

Previsioni meteo weekend: per un ciclone che si allontana, ce n’è un altro che arriva

Nei giorni scorsi avevamo sottolineato come il ciclone di matrice russa si sarebbe gradualmente allontanato verso est per lasciare spazio alla risalita anticiclonica nel corso del primo weekend di ottobre. Tale risalita avrebbe dovuto garantire l’innalzamento delle temperature (che oggi e nei prossimi giorni saranno abbondantemente sotto le medie stagionali) ed il ritorno del sereno su tutto il territorio.

Le cose però andranno diversamente. La mattina di sabato 4 ci sarà effettivamente un miglioramento, ma ci potranno essere ancora rovesci al Sud peninsulare e sulla Sicilia, inoltre un vento a circa 50-60 Km/h soffierà sulle zona adriatiche aumentando la percezione del freddo. Infine da nord giungerà una perturbazione che si comincerà a fare spazio sulla Liguria e sulle Alpi portano nuove piogge.

Le correnti nord-atlantiche si faranno ancora più strada nella giornata di domenica 5 ottobre, portando piogge intense sulla Liguria, ma anche sulle zone costiere tirreniche e su gran parte del Nord Italia. A Sud si sperimenterà un ritorno al sereno con anche un aumento delle temperature massime e minime garantito dall’arrivo di venti meridionali caldi.

La tregua dal maltempo tuttavia sarà breve anche nelle regioni meridionali, visto che i venti caldi di cui sopra verranno presto spazzati da quelli freddi di provenienza atlantica e questo scontro porterà alla formazione di nuovi temporali sin dalle prime ore di lunedì 6 ottobre.