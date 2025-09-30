Stanco di attendere il solito spezzatino che ci mette un’ora a cuocere? Ricetta alternativa pronta in 10 minuti!

La ricetta alternativa dello spezzatino sta conquistando tutti, è pronta in 10 minuti, ecco con quale trucchetto!

La maggior parte delle persone ama lo spezzatino nella sua versione classica, ma non ci sono dubbi nei tempi di preparazione. Ebbene, c’è una versione che mette d’accordo “tutti i palati”, ma che soprattutto impiega meno tempo nella cottura. C’è di mezzo anche un trucchetto furbo, ma non tutti lo conoscono. Questa ricetta alternativa è da leccarsi i baffi!

Non ci sono dubbi che con il cambio della stagione anche la cucina rivoluziona il suo volto, solo che molti a volte rinunciano a ricette buone e gustose per la mancanza di tempo. Quando succede non si tratta solo di “pigrizia”, ma quanto di una gestione di tempo e vita quotidiana che non sembra vanno a braccetto con gli “imprevisti”.

Scoperta questa ricetta alternativa dello spezzatino, non si torna indietro. Proprio per il fatto che mette tutti d’accordo anche per scelte alimentari, diventa un “compromesso” valido per chi non digerisce la carne di manzo e non solo.

Ricetta alternativa per lo spezzatino, come prepararlo in poco

I macellai di norma consigliano il vitello, perché molto più tenero del manzo, ma comunque la cottura è maggiore del tempo che invece si sta per proporre. Certamente, il gusto classico non lo batte nessuno, ma questa versione è una garanzia per chi non mangia con favore la carne rossa. Nonostante la carne di vitello sia più “rosea”, comunque rientra nel range, e chi non la digerisce, starà male a prescindere.

Non è poi solo una questione di digestione, c’è proprio un piano alimentare da considerare. C’è gente che predilige la carne bianca, perché oltre che più digeribile, perfetta per “comporre la muscolatura” in maniera sana. Condizione imprescindibile per chi fa sport. Gli agonisti se vogliono possono mangiar lo spezzatino, ma in questa versione!

Dov’è il trucco? Innanzitutto, bisogna cambiare tipologia di carne. Quella bianca è digerita meglio, si sceglie quella di pollo o tacchino. Il primo è leggermente più grasso, si mantiene più morbido. Il secondo, si cuoce in 10 minuti standard, perché con meno grasso, e più sottile.

Nessuna carne verrà mangiata cruda, ma è importante capire la distinzione tra le due. Inoltre, il “taglio”, fa la differenza. Per 4 porzioni bisogna avere: 500 g di pollo/tacchino, 4 carote, una cipolla, vino bianco per sfumare, sale, pepe, acqua, e un cucchiaio di concentrato di pomodoro, ma questo è facoltativo.

Tritare “finemente” carote e cipolla, soffriggere con un giro d’olio, e a fiamma alta si abbrustolisce il pollo/tacchino tagliati a cubetti di 1,5 cm circa. Ecco il trucco: più si taglia la carne, minore è il tempo di cottura! Mentre la fiamma è alta si sfuma con vino bianco, si abbassa, e per 10 minuti circa si svolge la seguente operazione.

Si aggiunge un bicchiere d’acqua, si mescola, e si forma il “sughetto”. Ancora si ripete l’operazione due volte, a fiamma medio-bassa, finché lo spezzatino alternativo non è cotto!

Chi lo desidera, può aggiungere il concentrato di pomodoro verso la fine.