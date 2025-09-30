Per gli amanti del foliage questi luoghi sono perfetti: scenari autunnali da togliere il fiato

Esistono dei luoghi, in Italia, perfetti per chi ama il foliage: scenari autunnali che ti lasceranno senza parole, ecco dove trovarli

L’autunno è arrivato e, come ogni anno, ha portato con sé la solita malinconia. Un velo di nostalgia ha avvolto tutto il panorama urbano, costringendo anche l’ultimo momento di spensieratezza estiva alla resa definitiva. C’è però chi non si lascia scoraggiare e che invece attendeva con ansia questo periodo dell’anno. Non tutti sono amanti del caldo estremo e delle giornate infinite al mare, sotto il sole cocente.

C’è anche chi ama l’autunno, questo momento di decadenza che promette una nuova rinascita, questi attimi vertiginosi in cui le foglie cadono e i boschi iniziano a spogliarsi. Se anche tu ami la strana danza delle foglie autunnali, che prima di cadere cambiano continuamente tonalità, esistono dei luoghi in Italia che ti lasceranno senza fiato.

Più nello specifico, questi paesaggi che ti andremo a rivelare sono perfetti per gli amanti del “foliage”, lo spettacolo autunnale delle foglie degli alberi che passano dal verde a sfumature di giallo, arancione, rosso e marrone. Ecco dove vederlo.

Foliage da non perdere: scenari mozzafiato in Italia

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, decantava, in una celebre poesia di inizio Novecento, il maestro dell’ermetismo italiano, Giuseppe Ungaretti. Chissà che anche lui, nelle sue osservazioni contemplative, tipiche dei più grandi poeti, non si lasciasse incantare dallo spettacolo del foliage, molto prima che questa espressione venisse coniata. I posti che ti mostreremo sono perfetti per poter ammirare scenari naturalistici di immensa bellezza, respirando completamente l’autunno alla sua massima potenza.

Ti sembrerà di immergerti nei boschi della Virginia o tra le foreste di acero del Vermont, in mezzo a stradine ondulate e panoramiche. Ma non sarai negli Stati Uniti, ti troverai ancora in Italia, a pochi chilometri da casa. Ecco dove.

Stiamo parlando naturalmente delle Dolomiti: tra la fine di settembre e la metà di ottobre queste montagne diventano un luogo incantato, da fiaba. I boschi si accendono di colori, con le foglie di larici e delle latifoglie che si vestono di oro, rame, porpora, creando riflessi negli specchi d’acqua vicini che incendieranno il tuo sguardo, abbandonandoti all’estasi.

Le Dolomiti non sono soltanto un luogo da visitare in inverno, con la neve, per sciare o prendere lo snowboard, questo periodo dell’anno è il momento perfetto per perderti in un luogo incantato, pregno di meraviglia e silenzio. Tutto quello che dovrai fare sarà ascoltare il ritmo lento della natura che ritrova la sua quiete, dopo i clamori estivi, per tornare a nascere, di nuovo.