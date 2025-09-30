Ottobre anomalo: dopo l’inizio invernale cambierà tutto…più volte – viagginews.com

Bisogna prepararsi ad un ottobre che non ci farà capire in che modo bisognerà vestirci: dopo l’inizio prettamente invernale ci sarà un ritorno alle temperature estive e poi ancora altri capovolgimenti.

Il mese di settembre è giunto alla sua conclusione con una coda di maltempo e temperature decisamente più rigide di quelle che ci si aspetterebbe. Fino al 21 del mese in corso abbiamo assistito ad un’estate prolungata, con clima tendenzialmente sereno – ad eccezione di giornate in cui il maltempo si è preso la scena a tratti – e temperature elevate (in qualsiasi zona del Paese sopra i 30°C) che rappresentavano un’anomalia positiva per il periodo.

Dal 22 in poi è iniziato un altro scenario meteorologico, condizionato da piogge abbondanti, cieli sempre ingombri di nuvole, vento freddo e temperature in costante diminuzione. Nel giro di una settimana gli italiani si sono visti costretti a modificare l’abbigliamento ma anche le abitudini giornaliere e i ritmi di preparazione agli impegni quotidiani.

L’inizio di questa settimana che ci porta a quello del mese di ottobre è in grande continuità dal punto di vista meteorologico. La discesa di correnti fredde provenienti dalla Russia ha portato ad un rinnovo del maltempo che si concretizzerà in maniera impattante tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani con violenti temporali e grandinate.

Al termine di due giorni condizionati da abbondanti precipitazioni soprattutto al Sud e sulle regioni adriatiche, arriverà il grande freddo con un drop termico che porterà massime e minime a scendere di 8-10°C rispetto alle medie stagionali, ponendoci di fatto dinnanzi a giornate dal sapore invernale.

Un ottobre meteorologicamente folle: prima freddo, poi caldo e di nuovo freddo

Abituati negli ultimi anni a mesi di ottobre tendenzialmente miti e caratterizzati da bel tempo, ci troviamo in questo 2025 a vivere una situazione insolita, non tanto per le piogge – tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre capita spesso che vi siano periodi di maltempo – ma per le temperature eccessivamente rigide per il periodo.

La situazione si normalizzerà al termine della settimana in corso. A partire dall’8 ottobre il vortice di bassa pressione che si è stabilito sull’Italia si sposterà verso est favorendo la risalita dell’anticiclone. Questo fenomeno porterà all’esaurimento delle precipitazioni ma soprattutto ad un aumento cospicuo delle temperature, le quali torneranno sui livelli standard per il periodo.

Questa fase di quiete e stabilità meteorologica continuerà almeno fino a metà mese. Le proiezioni riguardanti la seconda parte del mese di ottobre suggeriscono però che la stabilità sarà solo temporanea e che delle correnti di origine atlantica e artica potrebbero impadronirsi dell’Europa e dell’Italia, riportando piogge e freddo.