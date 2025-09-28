Previsioni meteo, irruzione fredda dalla Russia: l’inverno arriva in anticipo – viagginews.com

Le prime piogge autunnali saranno seguite nei prossimi giorni da temporali e grandinate causate dall’irruzione fredda dalla Russia, al termine delle giornate di pioggia arriveranno le temperature invernali.

Un inizio autunno estremo come quello che stiamo vivendo probabilmente nemmeno i meteorologi se lo sarebbero aspettato. Tanto più che le piogge di questa prima settimana autunnale si sono si spostate di latitudine e intensità nel corso dei giorni, ma non si sono mai del tutto esaurite e anzi guadagneranno ulteriore vigore nei prossimi giorni.

Quella che fino a qualche ora era solamente un’ipotesi basata sull’analisi di vari modelli predittivi, adesso sembra essere confermata dalle previsioni a breve termine. La prossima settimana sarà condizionata da ulteriore maltempo e, a differenza di quanto previsto qualche settimana fa, sarà addirittura più brutta di quella appena conclusa.

Il motivo di questo peggioramento dello scenario climatico è il rinforzo di un ciclone che in questi giorni si trova sulla Russia e che nel corso delle prossime giornate sospingerà una forte corrente fredda sino al bacino del Mediterraneo. Questo arrivo in massa della corrente fredda comporterà la formazione di violenti temporali e in alcuni casi anche grandinate.

La causa di questi temporali definiti da “irruzione” è lo scontro tra masse d’aria di diversa temperatura. Le correnti provenienti dalla Russia sono molto fredde, mentre quelle che si trovano sull’Italia attualmente sono ancora tiepide, un contrasto che si risolverà naturalmente in precipitazioni abbondanti e improvvise.

Meteo prossima settimana: prima le piogge, poi il grande freddo

La prossima settimana comincerà in maniera tranquilla, lunedì e martedì il tempo sarà tendenzialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia, con l’eccezione di Puglia, Sicilia e le zone costiere delle regioni Adriatiche sulle quali ci saranno delle precipitazioni di bassa o media intensità.

La svolta arriverà durante la notte tra il 30 settembre e l’1 ottobre. Proprio nelle ore notturne ci sarà l’arrivo di aria fredda dall’Est Europa che alimenterà il maltempo, provocando temporali da irruzione e persino grandinate. Le zone maggiormente colpite dal maltempo rimarranno il Sud e le regioni Adriatiche, ma si verificheranno piogge anche sulle altre regioni.

Al termine delle piogge più abbondanti arriverà un abbassamento netto delle temperature, che porterà sia le minime che le massime al di sotto di 8°-10° rispetto alle medie stagionali a 1500 metri d’altitudine. Inoltre è prevista la presenza di venti di Bora che aumenteranno la percezione del freddo.

Ci troveremo dunque dinnanzi ad una configurazione quasi invernale, con temperature che non supereranno i 14°C in pieno giorno nelle regioni Adriatiche. Nulla di preoccupante o eccessivamente anomalo, tuttavia un qualcosa di sicuramente insolito dato che ci troveremo solo all’inizio di ottobre.