Non serve andare a Monaco per vivere l’Oktoberfest: resta in Italia e potrai goderti uno spettacolo unico

È la festa della birra più famosa del mondo, ma chi non riesce ad andare in Germania può vivere la stessa atmosfera anche in Italia.

Fino al 5 ottobre Monaco di Baviera sarà la capitale mondiale della birra. È qui, infatti, che si tiene il tradizionale e famosissimo Oktoberfest tra fiumi di birra, balli e piatti tradizionali che ogni anno accoglie e attira migliaia di visitatori e appassionati da tutto il mondo. Chi non può andare in Germania, può però vivere le stesse atmosfere anche in Italia.

Le origini dell’Oktoberfest risalgono ai primi anni dell’Ottocento e, per la precisione all’ottobre del 1810 quando l’allora principe ereditario Ludwig sposò la principessa Therese di Sassonia. Le celebrazioni si svolsero in quello che all’epoca era un prato poco fuori il cuore della città di Monaco, durarono ben cinque giorni e furono esteri a tutta la popolazione.

I festeggiamenti piacquero così tanto che l’anno successivo furono replicati. Era solo l’inizio dell’Oktoberfest diventato poi una festa tradizionale e simbolo della Germania. Ogni anno questo appuntamento si tiene a Monaco tra la fine di settembre e i primi di ottobre e attira migliaia di persone da tutte le parti del mondo, ma l’idea di un festival della birra è piaciuto così tanto che l’idea si è esportata anche all’estero. Così, almeno dall’Italia, per chi non riesce ad andare a Monaco può scegliere diverse città italiane.

Oktoberfest in Italia, le città dove si festeggia

Davvero unico nel suo genere è l’Oktoberfest di Genova. Qui non parliamo di una semplice rievocazione, ma dell’unica vera manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi dal di fuori della Germania. Ogni anno dal 2010, Piazza della Vittoria si trasforma in una Monaco in miniatura con i tradizionali tendoni illuminati e i boccali della birra Hofbräu. Si ha tempo fino al 28 settembre per vivere le atmosfere del festival con balli, spettacoli teatrali, laboratori per bambini e ovviamente anche cucina tradizionale bavarese.

Non solo Genova però anche altre città italiane hanno deciso negli anni di riproporre nel primo periodo autunnale il festival di Monaco. Una rievocazione di fa a Roma, quest’anno fino al 21 settembre, mentre è arrivato alla quinta edizione l’Oktoberfest di Ferrara che per il 2025 si tiene nei weekend dal 25 settembre al 12 ottobre. L’appuntamento qui è presso la Fiera dei Congressi.

C’è tempo, infine, fino al 5 ottobre per l’Oktoberfest di Trento. Conosciuto come “Trento e la Baviera”, questo festival nasce per ricordare Andrea Michele Dall’Armi, imprenditore e banchiere trentino espatriato in Baviera e tra i fondatori dell’Oktoberfest di Monaco. Anche qui, fiumi di birra, laboratori, balli e cucina tradizionale che però unisce le due città.