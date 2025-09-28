Addio bancomat e carta di credito: a breve pagheremo tutti in questo modo

Dimenticati bancomat e carte di credito: tra qualche mese sarà un altro il modo di pagare in tutto il mondo. Quale? Non lo immagini nemmeno.

Un tempo c’era il baratto e forse si viveva più sereni in quanto ciascuno dava solo quello che aveva e che poteva permettersi di dare. Poi è arrivato il denaro e a partire da quel momento il mondo è diventato un luogo un po’ più complicato in cui vivere. Nel giro di qualche anno siamo passati da banconote a carte di debito o di credito.

L’avvento del bancomat è stato accolto con enorme gioia da tutti: vuoi mettere la comodità di poter pagare qualunque cosa anche senza avere un soldo in tasca? Ancor con più entusiasmo è stata accolta la carta di credito: grazie ad essa possiamo addirittura pagare utilizzando soldi che nemmeno abbiamo sul conto corrente.

La maggior parte di noi, soprattutto dalla pandemia di Covid in avanti, ha cominciato a pagare praticamente ogni cosa con le carte, pure il caffè al bar. Ma anche loro, al pari dei contanti, sono ormai strumenti vetusti e superati in un mondo che cerca sempre nuove soluzioni più smart: negli Stati Uniti è già possibile pagare in un altro modo e, con ogni probabilità, presto tutti potremo – o dovremo – pagare così.

Ecco il metodo di pagamento del futuro: niente carte né contanti

I contanti sono stati abbandonati da un pezzo dalla maggior parte di noi a favore di bancomat, carte ricaricabili e carte di credito. Ma ora anche questi strumenti sembrano aver fatto il loro tempo: negli Stati Uniti è già in voga un altro sistema di pagamento che, presto, potrebbe arrivare ovunque. Vediamo subito di cosa si tratta.

Bancomat e carta di credito, rispetto ai contanti, hanno moltissimi vantaggi. Non solo rappresentano un modo per contrastare l’evasione fiscale o il riciclo di denaro sporco ma sono anche più sicuri in quanto, se ci vengono scippati, possiamo bloccarli chiamando subito il numero verde della nostra banca. I contanti, invece, una volta rubati non tornano più indietro.

Per minimizzare il rischio di scippi, molti hanno scaricato le proprie carte sullo smartphone in modo da lasciare tutto a casa. Tuttavia è possibile andare ancora oltre sia in termini di sicurezza che di praticità. Negli Stati Uniti, in alcuni mega store, è già possibile pagare utilizzando semplicemente la propria mano. Sì avete capito benissimo: la mano. E no, non serve farsi mettere alcun microchip sotto pelle. Semplicemente basterà avvicinare il palmo della propria mano allo schermo del pos e il gioco è fatto.

Naturalmente, visto che i soldi non crescono all’interno della mano, è necessario fare una registrazione che colleghi la propria mano ad una carta di credito. In ogni caso questo nuovo step è il futuro: nessuno può scipparci la mano e, per quanto siamo distratti, non possiamo dimenticare la mano a casa. Un’ottima soluzione per poter pagare in qualunque momento e in qualunque luogo anche se abbiamo dimenticato il portafoglio a casa.