Addio bancomat e carta di credito: a breve pagheremo tutti in questo modo

di

Dimenticati bancomat e carte di credito: tra qualche mese sarà un altro il modo di pagare in tutto il mondo. Quale? Non lo immagini nemmeno.

Un tempo c’era il baratto e forse si viveva più sereni in quanto ciascuno dava solo quello che aveva e che poteva permettersi di dare. Poi è arrivato il denaro e a partire da quel momento il mondo è diventato un luogo un po’ più complicato in cui vivere. Nel giro di qualche anno siamo passati da banconote a carte di debito o di credito.

Persona che tiene in mano diverse carte di credito e donna che fa segno "No"
Addio bancomat e carta di credito: a breve pagheremo tutti in questo modo/Viagginews.com

L’avvento del bancomat è stato accolto con enorme gioia da tutti: vuoi mettere la comodità di poter pagare qualunque cosa anche senza avere un soldo in tasca? Ancor con più entusiasmo è stata accolta la carta di credito: grazie ad essa possiamo addirittura pagare utilizzando soldi che nemmeno abbiamo sul conto corrente.

La maggior parte di noi, soprattutto dalla pandemia di Covid in avanti, ha cominciato a pagare praticamente ogni cosa con le carte, pure il caffè al bar. Ma anche loro, al pari dei contanti, sono ormai strumenti vetusti e superati in un mondo che cerca sempre nuove soluzioni più smart: negli Stati Uniti è già possibile pagare in un altro modo e, con ogni probabilità, presto tutti potremo – o dovremo – pagare così.

Ecco il metodo di pagamento del futuro: niente carte né contanti

I contanti sono stati abbandonati da un pezzo dalla maggior parte di noi a favore di bancomat, carte ricaricabili e carte di credito. Ma ora anche questi strumenti sembrano aver fatto il loro tempo: negli Stati Uniti è già in voga un altro sistema di pagamento che, presto, potrebbe arrivare ovunque. Vediamo subito di cosa si tratta.

Donna che tende le mani verso avanti
Ecco il metodo di pagamento del futuro: niente carte né contanti/Viagginews.com

Bancomat e carta di credito, rispetto ai contanti, hanno moltissimi vantaggi. Non solo rappresentano un modo per contrastare l’evasione fiscale o il riciclo di denaro sporco ma sono anche più sicuri in quanto, se ci vengono scippati, possiamo bloccarli chiamando subito il numero verde della nostra banca. I contanti, invece, una volta rubati non tornano più indietro.

Per minimizzare il rischio di scippi, molti hanno scaricato le proprie carte sullo smartphone in modo da lasciare tutto a casa. Tuttavia è possibile andare ancora oltre sia in termini di sicurezza che di praticità. Negli Stati Uniti, in alcuni mega store, è già possibile pagare utilizzando semplicemente la propria mano. Sì avete capito benissimo: la mano. E no, non serve farsi mettere alcun microchip sotto pelle. Semplicemente basterà avvicinare il palmo della propria mano allo schermo del pos e il gioco è fatto.

Naturalmente, visto che i soldi non crescono all’interno della mano, è necessario fare una registrazione che colleghi la propria mano ad una carta di credito. In ogni caso questo nuovo step è il futuro: nessuno può scipparci la mano e, per quanto siamo distratti, non possiamo dimenticare la mano a casa. Un’ottima soluzione per poter pagare in qualunque momento e in qualunque luogo anche se abbiamo dimenticato il portafoglio a casa.

Gestione cookie