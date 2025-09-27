Pensione di reversibilità: va anche ai nipoti, le istruzioni per la domanda

Pensione di reversibilità ai nipoti, tutte le novità dopo la sentenza della Corte Costituzionale e la circolare INPS 64/2024: percentuali spettanti e modalità per richiederla

La pensione di reversibilità ai nipoti non è un diritto automatico, ma può spettare in specifiche condizioni stabilite dalla normativa italiana e confermate dall’INPS con la circolare n. 64/2024. Questo aggiornamento recepisce una sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che ha aperto la strada al riconoscimento del trattamento anche per i nipoti, a patto che fossero effettivamente a carico del nonno o della nonna defunta e che i genitori non fossero in grado di provvedere al loro mantenimento.

In pratica, la pensione di reversibilità ai nipoti viene equiparata a quella spettante ai figli superstiti. La percentuale riconosciuta dipende dal numero degli aventi diritto: con un solo nipote spetta il 70% della pensione del nonno, con due nipoti l’80% suddiviso in parti uguali, mentre con tre o più nipoti il 100% viene ripartito equamente. Qualora vi sia anche il coniuge superstite, le quote devono essere calcolate congiuntamente e ripartite secondo le regole previste.

Un aspetto importante riguarda anche i nipoti minori di 21 anni o fino a 26 se studenti universitari: in questi casi si può considerare il diritto al trattamento, sempre che sussista la prova del mantenimento da parte del nonno o della nonna. Inoltre, le domande respinte in passato possono essere riesaminate, purché nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come presentare la domanda per la pensione di reversibilità destinata ai nipoti?

La domanda deve essere inoltrata entro un anno dalla data del decesso del pensionato o lavoratore defunto. L’INPS mette a disposizione diversi canali: tramite servizi online sul portale ufficiale, rivolgendosi ai patronati e CAF, oppure contattando direttamente il call center al numero gratuito 803164.

Perché la pensione di reversibilità sia accolta, è fondamentale allegare la documentazione che provi la condizione di carico economico. Tra i principali documenti richiesti rientrano:

documento d’identità e codice fiscale del richiedente e del defunto.

certificato di morte.

stato di famiglia o autocertificazione.

modello SR163 per l’accredito della pensione.

ultima dichiarazione dei redditi e CUD del defunto.

e CUD del defunto. documenti che attestino la vivenza a carico del nipote.

prove che i genitori non possano mantenere il nipote.

Il percorso è complesso e richiede attenzione: per questo motivo è consigliabile affidarsi a un patronato o a un avvocato esperto di previdenza. La pensione di reversibilità ai nipoti, seppur prevista solo in casi specifici, rappresenta una tutela importante che oggi trova pieno riconoscimento nella normativa.