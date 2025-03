Dichiarazione dei redditi, quando presentare il modello e le novità da conoscere

Nelle prossime settimane, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730/2025 precompilato: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione dichiarativa.

La stagione dichiarativa 2025 è sempre più vicina. Milioni di contribuenti italiani, già nei prossimi mesi dovranno procedere inoltrando all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi che fa riferimento all’anno di imposta 2024.

Questo documento permette di comunicare al Fisco le proprie entrate e di versare le eventuali imposte dovute in base ai redditi. Come ormai da diversi anni, il cittadino può procedere anche con la trasmissione online usufruendo del modello 730 precompilato o, in alternativa, rivolgendosi ai Caf o ai professionisti abilitati. Vediamo, nel prossimo paragrafo, le date da rispettare durante il 2025 e le novità introdotte.

Modello 730/2025, tutto quello che c’è da sapere: date e novità per la presentazione

Già da qualche settimana, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prima bozza del modello 730 precompilato che sarà ufficialmente disponibile dalla fine di aprile sul portale online dell’ente. Dallo schema sono emerse alcune novità per il 2025.

La prima prevede un ampliamento dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2025, esteso anche ai redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e le plusvalenze finanziarie che in precedenza venivano dichiarati mediante il Modello Redditi Pf.

Un’altra novità riguarda gli affitti brevi: per unità immobiliari dopo la prima, sulla quale resta valida la cedolare secca agevolata al 21%, sino alla quarta si dovrà applicare l’aliquota al 26%. Sarà possibile, dunque, scegliere su quale degli immobili concessi in locazione applicare l’aliquota agevolata. Attraverso la dichiarazione dei redditi sarà possibile, per chi non lo ha ricevuto nella tredicesima, richiedere il bonus Natale, contributo destinato ai lavoratori dipendenti con reddito entro i 28mila euro ed almeno un figlio a carico.

Cambia anche la soglia detraibile per le spese per l’istruzione dei figli che sale da 800 a mille euro per ogni studente che frequenta scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.

Per l’anno di imposta 2024 è stata innalzata la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente con reddito non superiore a 15mila euro che passa da 1.880 a 1.955 euro.

Per quanto riguarda le date, il modello 730 potrà essere compilato a partire dal 30 aprile, quando sarà reso disponibile il modello precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Circa un mese dopo sarà possibile correggerlo o inoltrarlo. Da maggio, invece, si potrà procedere rivolgendosi ad un Caf o un professionista abilitato. Il termine per la presentazione, in entrambi i casi, è fissato al 30 settembre 2025.