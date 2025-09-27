Nuovo bonus famiglia pagato ogni settimana: meglio o peggio? Quanto vale e come fare domanda – viagginews.com

Un bonus pagato settimanalmente finora non si era mai sentito, eppure a conti fatti esiste. Scopriamolo.

Il finanziamento previsto è di 9,5 milioni di euro e il bonus ed è accessibile dal 15 settembre 2025. L’importo massimo erogabile dipende dall’ISEE del richiedente.

Le cifre spettanti per il bonus, come dicevamo, dipendono dall’Isee e sono così suddivise: fino a 1.000 euro per ISEE sotto 15.000 euro, fino a 1.000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro, fino a 500 euro per ISEE tra 30.000 e 40.000 euro. Sono fondi limitati, quindi è importante fare domanda il prima possibile. Non sarà necessario attendere mesi per i rimborsi. Si tratta di una misura che può rappresentare un aiuto concreto per molte persone in difficoltà. Finalmente è arrivato sul serio?

Il Bonus Settimanale in Italia è un nuovo incentivo chiamato anche “Bonus Psicologo 2025” e prevede un contributo di 50 euro per ogni seduta settimanale di psicoterapia. L’aiuto è finalizzato a sostenere la salute mentale delle persone, rendendo più accessibili le terapie psicologiche senza dovere affrontare costi elevati.

Bonus da 50 euro a settimana: a chi spetta e come richiederlo

Il Bonus psicologo è un contributo economico, gestito dall’INPS, per sostenere i costi di sedute di psicoterapia con professionisti iscritti all’albo.

L’importo massimo è di 1.500 euro e varia in base al reddito ISEE, ma occorre un ISEE non superiore a 50.000 euro. Per richiederlo, bisogna accedere al sito INPS con credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) e inoltrare la domanda nella sezione “Contributo sessioni psicoterapia”. Lo scopo è quello di aiutare le persone in condizioni di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica a sostenere le spese per la psicoterapia. I destinatari dell’agevolazione sono i cittadini residenti in Italia con un ISEE valido e non superiore a 50.000 euro.

Il Bonus Psicologo 2025 è erogato dall’INPS e richiedibile fino al 14 novembre 2025 tramite la piattaforma dedicata, accedendo con SPID, CIE o CNS. Il valore del bonus, come abbiamo visto, è variabile in base all’ISEE del richiedente.

Funziona come un voucher per coprire fino a un massimo di 50 euro per seduta, utilizzabile con psicologi privati iscritti all’albo. Per richiederlo accedi al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS. Cerca la sezione dedicata: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Seleziona il servizio e clicca su “Contributo sessioni psicoterapia”. A questo punto segui le istruzioni per compilare e inviare la tua domanda.