Dopo il vortice arriva il grande freddo, temperatura sotto i 10°: quali saranno le zone più fredde – viagginews.com

L’inizio autunno 2025 si è presentato in maniera brusca con piogge forti e maltempo intenso in varie parti d’Italia, adesso arriva anche un drop termico che porterà a minime quasi invernali.

Se cercavate un modo immediato per dimenticare le vacanze e l’estate, quest’ultima settimana di settembre vi ha fatto decisamente un favore. Già da lunedì 22 l’ingresso di un vortice ciclonico sul Nord Italia ha portato pioggia e maltempo diffuso che poi si è allargato al resto della Penisola.

Nella giornata di ieri, venerdì 26 settembre, la pioggia ed il maltempo si sono focalizzati sul Meridione e sulle regioni adriatiche, una tendenza che dovrebbe continuare per tutto il weekend e che porterà anche nelle regioni del “estremo Sud” quell’autunno fresco che altrove è già stato sperimentato da giorni.

Sì perché l’arrivo delle piogge ha anche portato un brusco calo delle temperature. Se fino a domenica 21 settembre c’era un caldo fuori stagione in tutta Italia, adesso le temperature sono rientrate nelle medie stagionali, dunque fa decisamente fresco al Nord Italia (dove in alcune zone le massime sono addirittura al di sotto della media) e si è rientrati negli standard anche nel resto d’Italia.

Secondo le previsioni questo weekend dovrebbe segnare una sorta di continuità, non solo a livello di precipitazioni, ma anche di temperature, senza dunque sbalzi verso l’alto o capitomboli verso il basso. Ma si può dire lo stesso sulla prossima settimana?

Dopo la pioggia arriva il freddo: minime anche al di sotto dei 10°C

Se dopo un’estate molto calda, in cui le temperature sono scese faticosamente e solo occasionalmente sotto i 30°C, l’arrivo delle piogge e il calo delle temperature di questa settimana non sono stati accolti con sfavore dalla popolazione (ad eccezione delle zone in cui il maltempo ha causato disagi e danni).

A livello di temperature la situazione attuale ha costretto sì ad abbandonare t-shirt e pantaloncini, ma è tutto sommato gradevole. Le massime sono superiori ai 22°C nelle zone in cui brilla il sole, mentre si attestano poco sotto i 20°C dove c’è maltempo e pioggia. La sera fa decisamente più fresco rispetto alle settimane passate, con temperature generalmente superiori ai 10-12°C. Solo nelle zone più fredde del Nord Italia si registrano temperature minime inferiori ai 10°C.

Tuttavia questa situazione potrebbe rapidamente peggiorare nei prossimi giorni. Uno scenario meteorologico tenuto sotto osservazione suggerisce che la prossima settimana ci possa essere un aumento d’intensità di un ciclone sull’Europa orientale e che questo possa avvicinarsi all’Italia portando venti freddi provenienti dalla Russia.

Se ciò dovesse accadere assisteremmo ad un rinforzo dell’ondata di maltempo patita in questi giorni e soprattutto ad un nuovo e più pesante abbassamento delle temperature, il che porterebbe l’Italia a patire il freddo prima del tempo a causa di minime e massime decisamente al di sotto delle medie stagionali.