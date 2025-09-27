Attenzione a questi cibi che metti ogni giorno in tavola, sono i killer del pianeta terra!

Scenari apocalittici per l’umanità, bisogna fare attenzione a questi cibi, sono ogni giorno in tavola, ed è un guaio!

Mangiare bene è fondamentale per stare in salute e invecchiare in maniera dignitosa, ma non sempre il cibo “healthy” è salutare per il pianeta. Controsenso? In realtà la questione è un po’ complessa, e proprio per questo merita la giusta analisi al fine da comprendere a quali cibi fare attenzione, e soprattutto “quanto sono killer”. Ecco la scala di intensità a cui bisogna fare riferimento.

Molti nemmeno l’avrebbero mai immaginato, poiché posti su una visione esclusivamente proiettata “al sé”. Questo non è un errore, ma nel concreto si evince che dietro una dimensione personalistica, si concretizza anche un’ottica “globale”, nel vero senso della parola. In sostanza, bisogna fare attenzione a questi cibi in elenco, perché rischiano di pregiudicare l’esistenza stessa del pianeta!

Ciò è dovuto alla percentuale di inquinamento che causano quando vengono prodotti. Ovviamente, mangiare in maniera sana viene visto in maniera positiva per l’individuo, ma si puntualizza che non sempre è lo stesso per le terra. Conoscere le proprietà e le conseguenze di alcuni alimenti, aiuta a concretizzare una visione ricca e consapevole rispetto al futuro che spetta all’umanità.

Bisogna fare attenzione a questi cibi, ecco quali sono

Da quanto dichiarato si evince che se non è una scorretta alimentazione a far fuori gli umani, lo faranno comunque questi cibi, salutari e non, perché… inquinano! Al di là dell’ironia, bisogna fare attenzione alle informazioni legate ad alcuni prodotti, perché non sempre ciò che viene presentato come “buono”, lo è nel vero senso della parola.

Capire quali sono i cibi killer non è complesso, piuttosto diventa articolato “cambiare abitudini malsane, fortemente radicate”. Questa non è una guida assoluta, ma indicazioni che conducono ad una migliore consapevolezza della questione.

A fare malissimo al pianeta è la carne rossa, manzo e agnello. Per ogni kg di carne si producono fino a 60 kg di gas serra, i killer del riscaldamento globale! Come se non bastasse, si sfrutta tantissima acqua e terra per gestire l’allevamento intensivo. Non per questo, bisogna dimenticare che si abbattono foreste per fare spazio agli animali.

Se la rossa sta al primo posto, seguono poi altri due tipi di carne, le più amate, quella di maiale e di pollo, che sono meno inquinanti in percentuale, fanno 7-12 kg di gas serra per ogni kg, ma comunque sono pericolose. Anche formaggi e latte seguono la stessa logica. Diverso è per il pesce, poiché l’inquinamento varia tantissimo, ma può essere alto quando si usa il pesce pescato da altri mari.

Invece il riso è un killer silenzioso, perché nelle risaie si produce metano, deleterio per la salute del pianeta. Anche i cibi lavorati e confezionati sono un problema, proprio per il processo che perseguono. Ultimi cibi dannosi in elenco, sono la frutta e la verdura, ma fuori stagione.

Si consiglia di prediligere prodotti locali e della stagione, evitando consumi eccessivi di carne rossa. Il resto, va equamente bilanciato tra stile di vita e buon senso!