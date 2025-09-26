Maltempo destinato a durare a lungo, ma s’intravede la luce: ecco quando torna il bel tempo – viagginews.com

Le previsioni a medio-lungo termine condivise dall’Aeronautica Militare ci offrono un quadro di quello che sarà il meteo nelle prossime settimane: ecco quando si esaurirà l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia.

La prima settimana di autunno volge alla conclusione più o meno com’era cominciata. L’ingresso nella nuova stagione è stato letteralmente bagnato dalle piogge, prima giunte sulle regioni del Nord e poi arrivate, già nella giornata di mercoledì 24 settembre, su tutto il resto della penisola.

Nella giornata di oggi e nei prossimi giorni assisteremo ad una inversione di tendenza, il vortice autunnale si sposterà verso le regioni meridionali e l’epicentro del maltempo sarà proprio il Centro-Sud del nostro Paese. Se in questa zona – Isole Maggiori comprese – assisteremo a precipitazioni a carattere intenso e rischi idrogeologici, assisteremo contemporaneamente ad un graduale miglioramento del clima nella zona Nord-Ovest del Paese, quella che ad inizio settimana è stata maggiormente colpita dal maltempo.

Lo stesso, purtroppo, non accadrà a Nord-Est, visto che tutte le regioni adriatiche saranno ancora interessate da precipitazioni e forti venti anche nel weekend. Cosa accadrà la prossima settimana? Il maltempo continuerà ad essere protagonista o potremo assistere ad un ritorno di un clima più stabile?

Ancora maltempo la prossima settimana, ma da Occidente arriva una buona notizia

Per descrivere le evoluzioni climatiche dei prossimi giorni ci affidiamo alle previsioni a medio-lungo termine condivise dall’Aeronautica Militare sul proprio sito. In queste leggiamo che la settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre presenterà uno scenario molto simile a quello del fine settimana che ci apprestiamo a vivere.

La rimonta anticiclonica che tra sabato e domenica garantirà un ritorno alla stabilità sulle regioni nord-occidentali, si estenderà alle altre regioni settentrionali e con il passare dei giorni anche a quelle centrali. Diverso il discorso per le regioni meridionali, qui si assisterà ad una curvatura ciclonica che porterà ulteriori piogge.

La disamina poi si sofferma sulle previsioni pluviometriche e ci svela che se al Nord-Ovest ci saranno precipitazioni al di sotto delle medie stagionali, sul Sud Peninsulare (principalmente sulla Puglia) e sulla Sicilia il range di precipitazioni potrebbe essere maggiore rispetto alle medie del periodo. Altrove invece tutto dovrebbe rientrare nella norma, con giornate di pioggia alternate ad altre più serene.

Sebbene non si possa avere certezza, data la distanza temporale, sembra che nel corso della settimana compresa tra il 6 ed il 12 ottobre, l’influenza anticiclonica dovrebbe estendersi a tutto il Paese, garantendo dunque il ritorno di un clima maggiormente sereno e stabile in tutta Italia.