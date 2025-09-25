Previsioni meteo weekend, avvertimento dei meteorologi: è allerta ciclogenesi – viagginews.com

I meteorologi avvertono del rischio che nel corso del prossimo weekend possa formarsi una pericolosa ciclogenesi in grado di causare una forte ondata di maltempo soprattutto sul Sud Italia.

Solo 4 giorni fa ci trovavamo a commentare l’ennesimo innalzamento delle temperature e l’effetto di una nuova ondata di caldo portata sull’Italia dall’azione dell’anticiclone sub sahariano. Eppure dopo 3 giorni di autunno ci sembra di parlare di un evento storico lontano nel tempo, poiché lo scenario meteorologico dell’Italia in questo inizio settimana è mutato in maniera drastica.

La discesa di un vortice autunnale dal Nord del Europa ha portato vento e piogge su tutte le regioni d’Italia, anche in quelle meridionali che durante tutta l’estate sono state spesso graziate dal maltempo per via di un’azione costante – anche se di intensità altalenante – dell’anticiclone.

In questi giorni il ciclone che sta percorrendo l’Italia in tutte le sue latitudini non sta incontrando ostacoli nel suo cammino, il che fa sì che anche nelle zone in cui il vortice autunnale non è ancora arrivato si avvertano le conseguenze della sua presenza. Un maltempo costante e diffuso che, a quanto pare, è destinato a durare.

Meteo weekend, continua il maltempo e si palesa il rischio di una pericolosa ciclogenesi

Gli aggiornamenti sulle previsioni meteo riguardanti il weekend del 27-28 settembre confermano che l‘ondata di maltempo che sta travolgendo l’Italia non si esaurirà, ma anzi troverà vigore per via di un’insidiosa ciclogenesi che si formerà nel Mediterraneo. Un cambiamento rispetto ai giorni scorsi comunque ci sarà, poiché l’epicentro del maltempo sarà l’Italia centro-meridionale mentre nella zona del Nord-Ovest, fino ad oggi interessata da piogge intense, ci sarà una risalita anticiclonica.

Sabato 27 e domenica 28 settembre si assisterà alla formazione di intense cellule temporalesche su tutto il settore adriatico, nella zona del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Questo comporterà giornate caratterizzate da intensi rovesci temporaleschi che potrebbero causare disagi e danni idrogeologici. Non è escludibile dunque che a causa delle piogge possano formarsi allagamenti e alluvioni lampo.

La situazione meteorologica andrà tenuta sotto osservazione dalla Protezione Civile, la quale con ogni probabilità nelle prossime ore diramerà gli allerta e di concerto con i Comuni a maggiore rischio proporrà la chiusura di scuole e attività commerciali non essenziali onde evitare rischi maggiori.

A causa di questa intensa ondata di maltempo si assisterà anche ad un notevole abbassamento delle temperature massime che nel corso del weekend faticheranno a toccare i 20° in quasi tutta la Penisola. Si tratta di un drop termico importante, dato che solo fino a pochi giorni fa le massime erano intorno ai 30°C in tutta Italia.