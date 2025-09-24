Vortice autunnale in gita sull’Italia: ecco su quali regioni arriva la pioggia e quando – viagginews.com

L’autunno non poteva presentarsi in modo più tradizionale, un vortice perturbato continuerà a girare per il nostro Paese per tutta la settimana, portando maltempo in ogni angolo dell’Italia.

Finito un maggio decisamente più piovoso del normale, gli italiani hanno accolto l’estate con 21 giorni d’anticipo rispetto alla data astronomica. Da quel momento in poi, salvo rare e occasionali perturbazioni – per altro a carattere variegato – hanno riposto l’ombrello per 4 mesi, godendosi sole, caldo e giornate interminabili in cui la luce sembrava non volesse cedere il passo alle tenebre.

Questo clima estivo quasi tropicale ha accompagnato gli italiani – soprattutto coloro i quali abitano nelle regioni del meridione – fino a domenica 21 settembre, giornata in cui è stato registrato un picco di temperature massime al di sopra dei 32° in molte zone del Paese, una temperatura anomala per il periodo di riferimento.

Data la tendenza sembrava che l’estate non volesse finire mai e che prima di assaggiare il clima autunnale ci sarebbe voluto ancora parecchio tempo. Invece, con un colpo di teatro dei migliori, il tempo è radicalmente cambiato in meno di 24 ore. Già lunedì al Nord la giornata si aperta all’insegna della pioggia ed in tutta Italia è stato registrato un calo delle temperature compreso tra gli 8° ed i 10°C.

Nella giornata di ieri il maltempo ha continuato ad interessare soprattutto il Nord Italia, ma il vortice autunnale che è causa di questo stravolgimento nel corso del pomeriggio è sceso fino alle regioni centrali, portando piogge anche in Toscana e nelle regioni Tirreniche.

Il vortice autunnale si sposta lungo l’Italia: ecco dove pioverà nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Chiunque sperasse che questa svolta autunnale fosse solo temporanea si deve mettere il cuore in pace perché nelle prossime ore e nei prossimi giorni il clima in alcune regioni potrebbe addirittura peggiorare. Nella giornata di oggi continua il maltempo sul Nord Italia, con le piogge che si concentreranno tra il Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lo stesso dicasi per le regioni Tirreniche, con un surplus di pioggia su Toscana, Lazio e Umbria occidentale.

Non verranno risparmiate dalla pioggia nemmeno le regioni del Sud Italia, nel corso del pomeriggio ci saranno piogge, anche intense, su Campania e Sicilia settentrionale. Altrove, sia nel meridione che al centro il tempo sarà maggiormente variegato. Giovedì il maltempo si sposterà sulle regioni del Nordovest con piogge particolarmente intense su Piemonte e Liguria. Al Centro ancora maltempo sulle regioni Tirreniche, mentre altrove tornerà il sereno.

Venerdì lo scenario sarà simile al Nord, mentre migliorerà al Centro e peggiorerà in maniera decisa al Sud Italia. Nel weekend il vortice autunnale si sposterà prevalentemente sulle regioni meridionali e domenica 28 settembre ci sarà un peggioramento deciso delle condizioni climatiche su tutto il Sud Italia, mentre al Nord si assisterà al ritorno del clima sereno dopo quasi una settimana.