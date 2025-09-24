Gli animali domestici salgono in aereo: queste le compagnie pet-friendly più economiche – Viagginews.com

Vuoi viaggiare in aereo con il tuo amico a quattro zampe? Queste le compagnie pet-friendly per risparmiare sul biglietto.

Partire per un viaggio con i propri amici a quattro zampe può rivelarsi un’esperienza indimenticabile, da vivere insieme a tutta la famiglia. Che si tratti di una gita fuori porta o di un lungo viaggio in una meta lontana, partire con i propri animali domestici richiede una organizzazione essenziale per evitare momenti di disagio.

Tra gli aspetti da tenere in considerazione, il mezzo di trasporto rappresenta l’elemento fondamentale all’interno della pianificazione di un viaggio con Fido. Se per alcuni mezzi pubblici il trasporto di animali domestici non è previsto, per altri è bene considerare alcune regole fondamentali da rispettare.

Nelle recenti settimane, alcune compagnie aeree hanno cambiato le loro regole per il trasporto di animali di piccola e grossa taglia in cabina. Queste novità, oltre a catturare l’attenzione dei proprietari, ha posto le basi per un nuovo modo di viaggiare con i propri amici a quattro zampe verso le mete europee.

Animali domestici in aereo: le compagnie più economiche

Secondo le ricerche effettuate da AirAdvisor 2025, sono cinque le compagnie aeree europee più accoglienti per cani e gatti, le quali possono offrire un viaggio di qualità ad un prezzo non eccessivamente alto. Secondo l’indagine, difatti, queste compagnie permettono un trasporto del proprio animale in cabina, evitando ulteriore stress derivato da un viaggio lontano dal proprietario e in stiva. Nella lista, spicca senza dubbio Aegean Airlines, con prezzi a partire da 35 euro per i voli con animali domestici.

Segue anche Vueling, la quale accetta cani e gatti in cabina, ma solo nel caso in cui il peso complessivo dell’animale non superi gli 8 kg. I costi sono a partire da 30-40 euro circa a tratta. Anche Volotea, una delle linee low cost più utilizzate, ammette il proprio animale in cabina fino a 10 kg. Le tariffe partono da circa 39,99 euro ad animale. Le compagnie italiane ITA Airways e Neos, invece, consentono l’imbarco in cabina, ma presentano costi più elevati.

Il biglietto per gli animali su ITA Airways, difatti, può raggiungere facilmente anche i 50 euro a tratta, per un totale di 100 euro circa con un biglietto di andata e ritorno. Ad ogni modo, prima di procedere con la prenotazione di un posto aereo per il proprio animale, è bene considerare i nuovi limiti di peso e dimensioni all’interno delle cabine. Non solo, la prenotazione con largo anticipo può rivelarsi la soluzione giusta per risparmiare anche sul costo del biglietto del proprio animale.