Bonus 8000 euro già richiedibile ma bisogna sbrigarsi: preparare i documenti subito per la forte cifra – viagginews.com

C’è un bonus prezioso fino a 8.000 euro che deve essere richiesto al più presto: preparate tutta la documentazione.

Il “bonus Conto Termico” è un incentivo nazionale che incentiva interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti.

E poi ci sono Regioni che si affiancano all’incentivo nazionale per aiutare ancora di più i residenti. Nello specifico parliamo dell’Emilia Romagna che ha pensato a sostegni economici che possono coprire una parte significativa della spesa, variando a seconda del tipo di intervento. Il bando regionale è complementare a quello statale e mira a ridurre l’inquinamento da biomasse nelle zone più critiche della regione.

Il bonus Conto Termico è un incentivo a fondo perduto che rimborsa parte delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, coprendo fino al 65% dei costi per i privati e fino al 100% per la pubblica amministrazione in alcuni casi, con erogazione diretta sul conto corrente e presentazione tramite il Portaltermico del GSE entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

La missione dell’Emilia Romagna intende garantire senza grosse spese la sostituzione di generatori di calore a biomassa (caldaie, stufe, camini) con impianti più efficienti e meno inquinanti. La domanda per il contributo regionale va presentata online, tramite il portale della Regione, e si può accedere solo avendo già ottenuto il contributo Conto Termico dal GSE per un precedente intervento sulla stessa unità abitativa.

Gli interventi finanziati riguardano la sostituzione di caldaie, stufe e camini a legna o pellet con nuovi apparecchi a 5 stelle di efficienza energetica.

Nuovo aiuto per la sostituzione di sistemi per il riscaldamento: come ottenerlo

Gli importi massimi dei contributi regionali variano in base al tipo di impianto sostituito, ad esempio fino a 8.000 euro per una caldaia a legna.

Prima di tutto occorre richiedere il Conto Termico statale quindi avere già presentato una domanda al GSE (Gestore Servizi Energetici) per ottenere il contributo statale Conto Termico, relativo ad un intervento sulla stessa unità abitativa. Poi si presenta la domanda regionale che va inviata online tramite l’applicativo informatico della Regione, con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). È necessario allegare il contratto di Conto Termico 2.0 ottenuto dal GSE.

Sarà ammessa una sola richiesta: Non è possibile richiedere il contributo regionale per la sostituzione di più elementi riscaldanti nella stessa unità abitativa. Il bando è rivolto ai cittadini residenti nei comuni delle zone di pianura dell’Emilia-Romagna.