Non è la palestra il segreto della longevità: ecco le vere 5 abitudini che ti aiutano a vivere meglio e a lungo – viagginews.com

Sono queste le 5 abitudini che dovresti avere per vivere più a lungo (e non c’entra la palestra).

Sebbene tutti pensiamo che fare attività fisica sia il segreto per la longevità, in realtà Harvard ha individuato altre 5 migliori abitudini che servono per prolungare la vita.

Per vivere in salute e a lungo, dobbiamo infatti cambiare le nostre abitudini e migliorarle. E sì, fare attività fisica e andare in palestra può servire ma c’è altro di ancora più importante che dovremmo fare.

Le 5 abitudini per la longevità

Condurre una vita sana non è affatto facile, tenendo conto che dobbiamo rinunciare a certe cose che ci piacciono, come determinati cibi o bevande e sostituirli con alternative sane, oltre al fatto che occorrerà fare attività fisica.

La palestra è sicuramente uno dei luoghi più frequentati anche dai giovanissimi per mantenersi in forma e prendersi cura del proprio corpo. Ma l’Università di Harvard assicura che ci sono altre 5 abitudini che dovresti avere nella tua vita per vivere a lungo. Nel caso non lo sapessi, lo stile di vita sedentario è diventato un serio problema di salute pubblica associato a morti premature e a malattie di ogni tipo.

Quindi, condurre una vita sana e senza eccessi, è una premessa per evitare questi problemi. Alcuni specialisti dell’Università di Harvard hanno confermato che prolungare l’inattività può portare a malattie cardiovascolari e questo riguarda soprattutto chi lavora in ufficio. Comunque, per muoversi, appunto, non è necessario andare in palestra ma occorrerà:

fare stretching e movimenti semplici durante la giornata: mentre sei seduto, dovrai eseguire alcuni movimenti e semplici esercizi come rotazione di spalle, stretching del collo, polsi, mani o sollevamento del tallone. Questo aiuterà ad accelerare il metabolismo e a migliorare i livelli di zucchero nel sangue

cercare opportunità per muoversi: dovresti approfittare di situazioni come lasciare l’auto parcheggiata lontano, salire o scendere le scale, cambiare posizione durante il giorno: tutto ciò aiuterà a migliorare la salute

integrare il movimento in più compiti: che tu ci creda o no, potrai incorporare del movimento in diversi momenti della tua vita e non sarà necessario andare in palestra

fare esercizi senza attrezzatura: a volte non è necessario disporre di attrezzature, poiché è possibile sfruttare il peso corporeo per fare flessioni come tricipiti, squat o altro.

Quindi, non serve andare in palestra per abbandonare lo stile di vita sedentario ma ogni giorno puoi fare dei piccoli movimenti che ti aiuteranno a vivere a lungo e in salute.