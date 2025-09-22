L’autunno si prende subito la scena: il maltempo si abbatte sull’Italia – viagginews.com

Un’estate lunga e caldissima, che fino all’ultimo ha mantenuto livelli di temperature elevata e che ha concesso poco spazio a precipitazioni e maltempo, ma che se n’è andata all’improvviso senza salutare.

Sono passate solo poche ore da quando ci trovavamo a parlare di temperature elevate, da metà estate, su tutta l’Italia. Fino a domenica 21 settembre la stagione estiva è stata costantemente su livelli elevati, concedendo solo brevi ritorni agli standard degli anni passati e continuando ad “over performare”.

Spesso ci siamo trovati a commentare ondate di calore africano e temperature in grado di superare abbondantemente le medie stagionali. Lo abbiamo fatto praticamente per tutti i 21 giorni di settembre che hanno preceduto l’arrivo dell’autunno astronomico – che cade proprio nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre – sottolineando come i 30° e oltre gradi dei giorni passati fossero un’anomalia positiva per il clima nostrano.

Di certo questa persistenza del caldo e delle belle giornate ha permesso ai vacanzieri di trovare il clima ideale anche fuori stagione, ma anche di vivere il ritorno alle attività lavorative senza quel senso di stacco netto tra il periodo vacanziero e il ritorno in ufficio. A meno di 24 ore da una domenica in cui c’era ancora il clima ideale per il bagno a mare, oggi ci troviamo in uno scenario climatico completamente differente.

L’autunno si prende la scena con forza: drop termico e maltempo sin dai primi giorni

Questa mattina gli italiani si sono svegliati con una sensazione completamente differente, fuori dal letto l’aria era frizzantina e sebbene non in tutte le zone del Paese questo cambio di temperatura è stato accompagnato da cieli uggiosi o addirittura pioggia, la percezione che il cambiamento è stato brusco l’hanno avuta tutti.

D’altronde il calo delle temperature è stato netto (circa 10° praticamente ovunque) e nelle regioni del Nord Italia questo è stato accompagnato anche da precipitazioni in alcuni casi intense. Al centro la situazione si è presentata ambivalente, perché sulle regioni tirreniche è arrivato il maltempo mentre quelle altre persistono sole e bel tempo. Al Sud, invece, continuano le belle giornate e le temperature miti.

Domani il maltempo arriva un po’ ovunque. Al Nord assisteremo a continui piovaschi seguiti da schiarite, in un loop senza apparente conclusione. Al Centro il maltempo sarà diffuso e intenso sul Lazio e sugli Appennini. Anche al Sud peninsulare arriveranno le piogge, abbondanti soprattutto in Campania.

Il copione sarà più o meno lo stesso anche nella giornata di mercoledì, dove le piogge giungeranno al fine anche sulla Sicilia. Tendenzialmente nei prossimi giorni avremo un clima “britannico” con cielo spesso coperto e possibilità di improvvise piogge seguite da altrettanto improvvise schiarite.