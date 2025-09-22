Diete detox sotto accusa: effetti immediati ma a quale costo? – viagginews.com

Ogni anno spunta una dieta nuova che promette risultati miracolosi, tra queste ce ne sono alcune considerate detox, cosa sono e quali sono i rischi che comportano per l’organismo.

Prima dell’estate siamo stati invasi da contenuti relativi all’alimentazione, tutti più o meno legati a regimi alimentari a basso contenuto di carboidrati, utili sicuramente per ottenere una rapida perdita di peso e a presentarsi all’appuntamento con la “Prova costume” in perfetta forma.

Finita l’estate, periodo in cui – soprattutto chi prima si è sottoposto ad una dieta dimagrante rigida – si tende a lasciarsi andare a costumi alimentari più morbidi, sui social e sui vari siti d’informazione che si dedicano principalmente al lifestyle e a consigli pratici per la vita e la quotidianità spuntano le diete detox.

Ogni anno queste diete hanno un nome nuovo e magari sono incentrate sullo sfruttamento dei valori nutrizionali di questo o quell’altro alimento, ma di base si tratta di modelli alimentari ben noti da oltre 20 anni, tipologie di diete che ricorrono e che si somigliano tutte, ma la cui validità è tutta da appurare.

Dieta detox dopo l’estate? Il parere dell’esperta vi farà cambiare idea

Non vi è dubbio che dopo un periodo di alimentazione sregolata, magari carica di grassi e zuccheri, si voglia prendere una pausa dal cibo molto gustoso ma altrettanto dannoso e tornare ad una normalità fatta di pasti sani ed equilibrati, all’interno dei quali si fa una corretta valutazione degli alimenti da inserire.

C’è però bisogno di adottare un regime dietetico volto a liberare l’organismo dalle tossine? Dell’argomento ha recentemente parlato Traci Mann, direttrice dell’Healt and Eating Lab dell’Università del Minnesota, nel corso di un’intervista concessa al National Geographic. L’esperta spiega che negli ultimi 20 anni si va avanti a mode, per un periodo vanno le diete low carb e in quello successivo quelle detox.

L’esperta spiega che queste diete proposte sono più o meno sempre le stesse e se quelle a basso contenuto di carboidrati possono funzionare per perdere peso rapidamente ma non per mantenere un peso stabile né tantomeno per ridurre sacche di grasso localizzate, quelle detox semplicemente non servono quasi a nulla. In primo luogo perché il nostro organismo ha organi deputati alla depurazione come reni e fegato, in secondo luogo perché queste diete non hanno basi scientifiche valide.

In pratica secondo la Mann, affidarsi a frullati e centrifughe per settimane non depura il corpo, ma lo priva semplicemente di quei nutrienti che sono necessari per il corretto funzionamento. L’unica soluzione valida per essere sempre in forma? Adottare un regime dietetico equilibrato e studiato per il proprio organismo dopo analisi attente e valutazione medica, e associare a questo una routine di allenamento costante.