Da oggi puoi fare la spesa gratis: richiedi subito il nuovo bonus entro questa data – viagginews.com

Fare la spesa gratuitamente è possibile? Scopri il nuovo bonus pensato per i consumatori italiani e le loro famiglie.

Complice un caro vita sempre più gravoso, recarsi al supermercato e provvedere alla spesa settimanale è diventata una operazione delicata. Riempire il carrello per tutta la famiglia, anno dopo anno, rappresenta per molti italiani una fonte di preoccupazione quotidiana, in grado di generare stress e frustrazione.

Dalle offerte, alle promozioni della settimana, fino alle soluzioni alternative come comprare al mercato o presso piccoli rivenditori, le famiglie italiane continuano la loro battaglia contro i prezzi in aumento e le difficoltà economiche. Negli ultimi anni, l’aumento dei costi dei beni di prima necessità, ha colpito non solo le fasce più deboli, ma anche la classe media della popolazione.

Di fronte alle crescenti difficoltà, è in arrivo il nuovo bonus spesa pensato per chi si ritrova in una situazione di incertezza economica e per chi necessita di un supporto concreto. L’agevolazione può essere richiesta immediatamente e si rivelerà essere una misura decisiva per aiutare i consumatori italiani.

Spesa gratis? Richiedi subito il nuovo bonus

L’inizio del mese di settembre coincide ormai da alcuni anni con l’arrivo della social card, meglio conosciuta come la carta “Dedicata a te”. Definita come misura di “sostegno familiare”, la nuova carta prevede l’erogazione di un contributo di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il bonus è pensato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, quali carne, pesce, latte e derivati, uova, olio, prodotti di panetteria, pasta, riso, ortaggi e legumi. Gli alcolici sono esclusi dalla lista.

Il nuovo bonus è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro annui e senza altre agevolazioni in atto, quali assegno di inclusione, reddito di cittadinanza, carta acquisti, Naspi, disoccupazione o indennità di mobilità. Il contributo di 500 euro verrà erogato attraverso la distribuzione di carte elettroniche nominative, prepagate e ricaricabili fornite da Poste Italiane. Dopo aver inoltrato la propria domanda all’INPS, quest’ultimo metterà a disposizione dei Comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti.

Per non perdere l’agevolazione, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza di quest’ultima. In aggiunta, tutte le somme messe a disposizione dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026. La finestra per la presentazione delle domande è già attiva sul sito web ufficiale dell’INPS.