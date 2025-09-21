Hai prenotato le ferie in autunno? In queste località trovi le offerte migliori ed è ancora caldo. – (viagginews.com)

Non sei riuscito a prendere ferie prima di questo autunno? Se scegli una di queste mete sarà come se fosse ancora estate.

Ogni anno negli uffici e nelle aziende la corsa alla richiesta delle ferie vede qualcuno trionfare con giugno o luglio e altri accontentarsi di ciò che resta. Così mentre i colleghi raccontano le loro settimane in spiaggia c’è chi a settembre inoltrato ancora cerca di capire come sfruttare le ferie. Per le località balneari più rinomate ormai è già tardi, e in montagna inizia già a fare freddo.

Questo non vuol dire che andare in vacanza in autunno sia una causa persa in partenza, si tratta solo di ragionare bene sulla meta. Le temperature non sono ancora così rigide da doversi chiudere in albergo e i turisti in circolazione sono molti meno che in estate. Trovare un volo last minute non è difficile e i prezzi sono più bassi, così come i costi degli alberghi o degli appartamenti in affitto.

Scegliendo con cura la località dove andare in vacanza è possibile persino assaporare gli ultimi strascichi dell’estate. Ci sono posti che mantengono un clima mite per tutto l’autunno oltre a offrire panorami o scenari che ben pochi vedono viaggiando solo in estate.

Le destinazioni ideali per le ferie autunnali

Partiamo dalla capitale del Portogallo, dove si trova lo splendido Parque da Pena, spesso snobbato dai turisti nei periodi dove fa più caldo. In ottobre con le temperature più sostenibili passeggiare qui fra le piante esotiche può essere molto romantico. A novembre sempre a Lisbona si celebra il Dia de São Martinho, una fiera che anima la città e che vale la pena vedere almeno una volta.

Spostandosi nel Mediterraneo verso est anche l’isola di Creta è un’ottima meta. Per chi se la sente a ottobre è ancora possibile farsi un bagno in mare liberi dalla ressa. In più finalmente si potrà fare un tour delle rovine senza mettersi quintali di protezione solare. In autunno le isole greche sono l’ideale per rilassarsi e girare con calma godendosi il panorama.

Per chi non se la sentisse di andare troppo distante anche il nostro paese offre località splendide da vivere a ottobre o novembre. In Toscana è il momento perfetto per visitare i borghi medievali e i manieri di Fosdinovo o Verrazzano. Lo stesso vale per l’Umbria, dove passeggiare nei dintorni di Assisi e Norcia per godersi lo spettacolo del foliage.