Il caldo scomparirà all’improvviso: ecco quando effettuare il primo cambio armadio – viagginews.com

L’estate senza fine di questo 2025 avrà un epilogo ben prima di quanto si possa pensare o suggerisca il clima autunnale: preparate il cambio stagione perché presto farà il suo debutto l’autunno.

Siamo giunti alla terza decade di settembre con un clima più agostano che settembrino. Sebbene non siano mancate le incursioni perturbate (soprattutto al Nord Italia) e le giornate uggiose tipiche di questo mese di transizione tra l’estate e l’autunno, in linea generale il clima è stato più tendente alle temperature e alla tipologia estiva che non a quella più tipicamente autunnale.

Anche la settimana in cui ci troviamo e che si sta apprestando alla chiusura è stata caratterizzata da un clima più simile a quello di metà agosto che a metà settembre, con giornate in cui la colonnina di mercurio è arrivata abbondantemente sopra i 30°C e giornate che sono state caratterizzate da un sole splendente e senza il minimo contrasto nuvoloso.

Se non fosse per l’escursione termica serale e quel piacevole abbassamento di temperature che in questi giorni rende addirittura piacevole coprirsi con il lenzuolo mentre si riposa la notte, sarebbe davvero impossibile distinguere il clima fatto lo scorso anno con quello di quello attuale.

Insomma un’estate prolungata con un passaggio smooth verso l’autunno, ma per quanto durerà la grazia di giornate ancora serene? Fin quando sarà davvero possibile dedicarsi ancora alla tintarella e ai bagni a mare? La risposta non farà certamente piacere agli eterni vacanzieri, poiché presto ci sarà da abituarsi ad un clima totalmente diverso.

L’arrivo improvviso dell’autunno: quando sarà necessario cambiare il vestiario

Oggi e domani il clima sarà in diretta continuità con quello dei giorni precedenti, dunque aspettiamoci un weekend ancora caldo (ben al di sopra delle medie stagionali) e caratterizzato da un bel tempo diffuso. Tuttavia faremmo bene a non abituarci a questa condizione climatica poiché la svolta è dietro l’angolo.

Secondo quanto riferito dagli ultimi aggiornamenti a partire proprio da domenica 21 settembre una perturbazione di origine atlantica comincerà a farsi largo sulla parte occidentale dell’Europa, condizionando il clima sulla Penisola Iberica e sulla Francia. Nelle ore notturne tra domenica e lunedì la massa di aria fredda giungerà sino a Nordovest dell’Italia, generano le prime precipitazioni sulle zone montuose.

Già dalla mattinata di lunedì 22 settembre la corrente atlantica si sarà diffusa su tutto il settentrione italiano, portando come prima conseguenza un notevole drop termico con massime che faticheranno – soprattutto nelle zone dove il maltempo sarà più intenso – a raggiungere i 22°C.

A partire da mercoledì 24 settembre il maltempo giungerà anche al Centro Italia, portando anche in questo caso un brusco abbassamento delle temperature, con il rischio addirittura di minime che non riescono ad andare oltre i 10°/12°C. Per quanto riguarda il Sud Italia non si avvertirà un vero e proprio cambiamento fino a venerdì 26 settembre.

Proprio a principio del weekend le temperature si abbasseranno anche al meridione, completando la svolta meteorologica che con ogni probabilità pone fine all’estate 2025. Restano pochi giorni, insomma, dopodiché sarà necessario abbandonare i vestitini e rispolverare pantaloni e maglie a manica lunga.