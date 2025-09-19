Hai voglia di un tortino gustoso, ma ti manca lo stampino? Con questa ricetta lo prepari con una tecnica infallibile!

Quando la fame chiama bisogna rispondere, se hai voglia di un tortino gustoso, segui questa ricetta, non hai bisogno dello stampino!

Arrivata la stagione più fredda, sono in tanti a desiderare delle ricette “sfiziose”, alcune di queste davvero particolari nel gusto e nella consistenza. Molti sostengono però che non tutte si possono realizzare se non si hanno degli “arnesi del mestiere”, ma è qui che si sbagliano. Perché se hai voglia di un tortino gustoso, non ti serve nemmeno lo stampino! Con questa ricetta si impara un trucco formidabile, ecco di quale si tratta.

Trattandosi di un tortino è già di per sé una ricetta originale, perché non la si vede spesso una preparazione del genere nella sua versione salata. L’aspetto più interessante è che la si può sfruttare in molteplici contesti, quindi non solo per un aperitivo, ma anche come semplice antipasto, o perché no, anche come svuota frigo.

Di seguito, si propone una versione abbastanza ricca, ma non è l’unico accostamento di ingredienti che si può porre in essere. Per cui si può seguire questa ricetta anche come “modello”, ma l’elemento unico che evita di far acquistare uno stampino, è la tecnica che viene impiegata.

Come preparare un tortino gustoso se ne hai voglia

Non serve uno stampino, anche se nella ricetta “originaria” era molto probabilmente così. In realtà, questo tortino gustoso si prepara in un batter d’occhio, e bastano degli utensili che si trovano direttamente nella propria cucina. Ecco di quali si tratta, è un metodo facile, veloce ed economico.

Gli ingredienti necessari alla realizzazione del tortino gustoso sono: bacon 200 g, patate 300 g, pepe nero 2 g, sale 3 g, paprika dolce 2 g, petto di pollo 400 g, mozzarella 300 g, olio 15 ml, burro 100 g, aglio 30 g, e rosmarino 15 g.

Per prima cosa prendere il perfetto sostituto di uno stampino: un bicchiere di vetro! Il migliore sarebbe quello che meglio “accompagna la forma di un tortino”, ma va bene quello che si ha in casa. Si inizia distribuendo il bacon dentro il bicchiere, segue tagliare a rondelle fine le patate, e metterle sopra i bacon in modo da “farcire”.

Aggiungere le spezie e il sale e anche il pollo tagliato a pezzetti, e sopra la mozzarella grattugiata. Ripetere gli strati finché non si arriva al punto di poter chiudere la farcitura con la parte finale del bacon. Poi in padella calda con olio, burro e rosmarino ben amalgamati tra loro, capovolgere il bicchiere e lasciare cuocere finché non si solidifica.

Sfilare il bicchiere dal tortino e girare più volte in modo che l’interno con il pollo sia ben cotto, et voilà, la ricetta è pronta!