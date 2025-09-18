Scatta l’allerta dei meteorologi: i prossimi giorni saranno infernali – viagginews.com

L’arrivo di un vasto promontorio anticiclonico sull’Italia favorirà il ritorno del bel tempo ovunque ma anche un corposo e anomalo aumento delle temperature: nel weekend farà un caldo intenso.

Fino a qualche anno fa settembre risultava un mese malinconico, poiché oltre al ritorno a lavoro e nelle scuole ad accompagnarci nelle settimane settembrine era anche un tempo transitorio, in cui spesso e volentieri il sole faceva capolino per essere poi coperto dalle nubi oppure un’intenso temporale estivo ci ricordava che il mare e le belle giornate erano ormai lontani.

Sembrava quasi che il clima ci facesse da accompagnamento al ritorno alla “normalità”, come se il tempo si adeguasse alle nostre attività, da un lato amplificando il nostro stato umorale nel corso di questa fase di transizione dalla vacanza al lavoro, dall’altro quasi dandoci una motivazione in più per porre fine all’ozio e a tornare alla produttività.

Da qualche anno a questa parte però il clima è meno in sintonia con questa fase dell’anno. Le belle giornate ed il caldo agostano si prolungano oltre la metà del mese e a volte – specialmente nelle regioni del Sud Italia – proseguono financo alle prime settimane di ottobre, regalando sì un prolungamento d’estate, ma anche un maggiore senso di insoddisfazione nel dover rinunciare a quella libertà solamente assaporata.

Questo 2025 non ha fatto eccezione. Sebbene le prime due settimane abbiano visto rapide incursioni temporalesche – quasi del tutto concentrate sul Nord Italia – e negli ultimi giorni vi siano state alcune lievi perturbazioni localizzate principalmente a Nordest, generalmente le condizioni meteo sono state buone su tutta la Penisola.

Rimonta anticiclonica sull’Italia: bel tempo e caldo ovunque per tutto il weekend

Fino a ieri, mercoledì 17 settembre, il clima sull’Italia è stato diviso nettamente in due scenari differenti: da un lato il bel tempo ed il caldo al Sud, sulle Isole Maggiori, e al Centro, dall’altro cieli grigi e piogge al Nord. Ebbene a partire da oggi ci sarà una stabilizzazione generale del clima sull’Italia con bel tempo e temperature elevate in ogni zona.

La causa di questa svolta estiva del clima è lo spostamento di una profonda saccatura atlantica sulla Penisola Iberica che ha richiamato la risalita di correnti calde dal Nord Africa consentendo l’aumento della pressione atmosferica e l’allontanamento di correnti fredde provenienti dal Nord dell’Europa.

Questa tendenza climatica andrà avanti per tutto il weekend e almeno fino a domenica le piogge e il maltempo andranno in pausa (unica eccezione qualche temporale pomeridiano sulle zone montuose del Nord Italia). A far discutere saranno soprattutto le temperature che, proprio a causa di questa situazione, aumenteranno nel corso dei giorni: si prospettano giornate con massime 30°-32° al Nord, 32°-34°al Centro e 35° al Sud peninsulare e sulla Sicilia.

Ancora non si hanno dati certi su quando questo scenario verrà stravolto, ma ci sono indicazioni che fanno supporre che lunedì 22 settembre ci possa essere una brusca svolta causata dallo spostamento della saccatura atlantica sull’Italia. Se questo dovesse verificarsi ci troveremmo ad un brusco calo delle temperature e all’arrivo di un maltempo diffuso su tutta Italia.